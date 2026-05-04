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André Jardine respondió con ironía tras las palabras de Efraín Juárez sobre el dominio de Pumas

El entrenador del América le envió un clarísimo mensaje a Juárez tras el empate en el Azteca por los cuartos de final del Clausura 2026.

Jardine vs. Juárez en conferencia de prensa.
© Getty ImagesJardine vs. Juárez en conferencia de prensa.

El primer Clásico Capitalino de los dos que se van a jugar por los cuartos de final del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX, terminó en empate 3-3 en el Estadio Azteca este domingo y quedó en claro que será una serie más que peleada entre ambos equipos.

La semana próxima en el Estadio Olímpico Universitario, Pumas recibirá al América para definir a uno de los cuatro semifinalistas del certamen local. Los universitarios no solo que serán locales sino que también contará con la ventaja deportiva por terminar líderes en la primera fase.

Post empate, Efraín Juárez habló en conferencia de prensa y dejó un mensaje que no cayó para nada bien entre los americanistas, encendiendo aún más la rivalidad.

“Yo por venir aquí a hablar de un espectáculo y que todo está bien, cuando evalúe el partido, yo no sé qué puedan pensar del otro lado, lo que puedo decir es que solo hubo un equipo en el estadio, se llamó Pumas”, comentó en primer lugar.

Y siguió: “Fuimos los que más jugamos, en un estadio imponente, podrán decir mil cosas, la evaluación, veas los 99 minutos, no puedes engañar y mentir, la realidad, es que adentro estamos en paz, pudimos ser ratoneros, es lo que me representa, lo que representa a la gente.

Jardine le contestó a Juárez

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“Es su crítica, si me muestran una sola estadística en la que Pumas superó a América, le daría la razón a Efraín“, fueron las palabras del entrenador brasileño que no coincidió para nada en las declaraciones del técnico rival.

En sintesis

  • Efraín Juárez afirmó que Pumas UNAM fue el único equipo que jugó en el estadio.
  • André Jardine rechazó las críticas pidiendo estadísticas donde Pumas superara al Club América.
  • Pumas y América empataron 3-3 en el Estadio Azteca durante la ida de cuartos.
Ramiro Canessa
Ramiro Canessa
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