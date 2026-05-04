En el marco de la Vuelta de los Cuartos de Final del Clausura 2026 de la Liga MX, Pumas UNAM y América se enfrentan este domingo 10 de mayo desde las 19:15 horas (Ciudad de México) en el Estadio Olímpico Universitario de la capital mexicana. Ambos equipos irán por la victoria para estar en Semifinales.

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Del lado del equipo a cargo de Efraín Juárez, viene de desaprovechar una ventaja increíble ante las Águilas ya que llegó a estar ganando por 3-1 en el Estadio Banorte con la posibilidad de prácticamente sentenciar la serie. Cometió errores groseros en defensa y pudo haberlo perdido.

Los hombres dirigidos por André Jardine arriban con el envió de haber pasado de estar casi eliminado a tener a mano la clasificación a la próxima instancia con el empate 3-3. Ahora, simplemente deberán ganar para avanzar. El empate lo deja afuera por la ventaja deportivo del rival.

¿Cómo ver Pumas UNAM vs. América EN VIVO por televisión?

En esta oportunidad, los aficionados de ambos equipos y quien quiera ver el partido en México a través de la TV. Las señales TUDN y Canal 5 se apuntan como pantallas para ver el compromiso.

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¿Cómo ver Pumas UNAM vs. América EN VIVO por Internet?

Para poder seguir la transmisión del encuentro, los fanáticos podrían hacerlo en exclusiva a través de ViX Premium o Layv Time. Por lo que, aquellos que no cuenten con servicio de cable podrán verlo onlin a través de las plataformas mencionadas.