El Clásico Capitalino dejó mucha tela por cortar antes, durante y luego de finalizado el partido. América y Pumas empataron 3-3 en lo que fue un festival de goles. Sin embargo, el resultado del juego podría cambiar en caso de que se cumpla con una protesta que hará el club auriazul.

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La polémica se cierne alrededor de una supuesta alineación indebida del América. André Jardine preparó un triple cambio en el minuto 62 al mismo tiempo que Sebastián Cáceres estaba siendo revisado por una posible conmoción luego de un golpe.

Uno de los jugadores que salieron fue Miguel Vázquez pero, a pesar de que el futbolista salió del campo, luego terminó jugando los 90 minutos porque finalmente el que salió fue Sebastián Cáceres por conmoción. Y en Pumas alegan que es alineación indebida porque el defensa mexicano ya había abandonado el terreno.

Los detalles del reglamento

Según lo revelado por el periodista David Medrano, Pumas recurrirá en su queja formal a la Comisión Disciplinaria utilizando la Regla 3 e inciso 3 del reglamento de Reglas de Juego oficiales de la IFAB (International Football Association Board) que detalla las sustituciones.

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Pumas presentará la queja formal con este inciso (IFAB)

“Las sustituciones serán efectivas cuando el suplente entre en el terreno de juego; desde ese momento, el jugador que se retira pasa a ser un jugador sustituido, y el suplente se convierte en jugador, por lo que se podrá reanudar el juego”, marca esta parte del reglamento de la IFAB.

Por su parte, el América alega que en la cédula oficial del árbitro Luis Enrique Santander no se informó el cambio de Miguel Vázquez, por lo que tendría que estar todo en regla. Dependerá de lo que decida la Comisión Disciplinaria en su investigación.

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En síntesis