Cada día que pasa corre el amperímetro y la tabla de goleo de la Liga MX no está exenta de las sorpresas que va dejando el campeonato a medida que pasan los juegos. Una de las revelaciones que ha tenido este torneo hasta aquí ha sido la eficicacia goleadora de José Paradela, que se ha metido de lleno en la pelea por el título individual.

En un encuentro donde en la previa sería díficil y habría pocos especios, el volante de Cruz Azul se las ingenió para marcar y seguir de racha en el certamen. El mediocampista argentino acrecentó su cosecha en la portería contraria en este comienzo de año, y atraviesa un momento dulce rompiendo las redes rivales.

Con su anotación ante Toluca este sábado en el Nemesio Diez, José Paradela llegó a 4 conquistas en 5 encuentros en este Clausura 2026. En lo que va de la temporada regular, le ha marcado a Atlas, Puebla, FC Juárez y Toluca, y encima, en forma consecutiva. Acumula cuatro partidos al hilo haciendo goles en la Liga MX con Cruz Azul.

Además, entre todas las competencias tiene 5 juegos consecutivos convirtiendo: en medio de su racha positiva por torneo local, también tuvo de víctima a Vancouver FC por Concachampions. En ese período, además, también dio una asistencia ante Bravos. Un tramo de forma increíble del argentino en el semestre de ‘La Máquina’.

José Paradela se metió en el podio de ‘killers’ [Foto: Getty]

¿Cómo quedó José Paradela en la tabla de goleo de la Liga MX?

El volante ofensivo de Cruz Azul se ubicó en el 2° lugar del ránking de artilleros de este Clausura 2026, con sus cuatro anotaciones en estas primeras cinco jornadas. Sólo se coloca por detrás de Joao Pedro, delantero de Atlético San Luis, que marcó cinco goles en este arranque de temporada. Además, comparte el podio con Armando González de Chivas, que también convirtió cuatro.

Otra de las particularidades que tuvo esta jornada 5 de la fase regular, fue que Paulinho rompió su sequía y marcó su primer tanto en el torneo, enviando un aviso a todos sus rivales. El tricampeón de goleo de la Liga MX le convirtió a Cruz Azul este sábado e intentará en las próximas fechas recortar distancias con sus competidores.

La tabla de goleo de la Liga MX tras el tanto de José Paradela en Cruz Azul vs. Toluca: