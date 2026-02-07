Bienvenidos seguidores de Bolavip México, los invitamos a seguir el minuto a minuto del juego entre Toluca y Cruz Azul , por el duelo correspondiente a la jornada 5 de la fase regular del Torneo Clausura 2026. ¡El 'Diablo Rojo' y 'La Máquina, cara a cara en un choque de potencias!

La delegación del bicampeón llegó al Nemesio Diez, donde en las inmediaciones lo esperaba el apoyo de cientos de aficionados de los 'Diablos Rojos', que cantaron y gritaron ante el arribo del autobús. Toluca quiere volver a la victoria y se espera un marco increíble en el Infierno para buscarlo ante un rival de muchísimo respeto.

Poco después del ingreso del cuadro escarlata, arribó el último campeón internacional mexicano: el micro de 'La Máquina' accedió al Nemesio Diez entre gritos de 'Cruz Azul, Cruz Azul' y 'Buuuu' de cada una de las parcialidades. Se aguarda un clima caldeado en el ambiente del estadio del Toluca esta tarde para el partido.

Luis Enrique Santander será el juez encargado de impartir justicia en el encuentro entre Toluca y Cruz Azul de este sábado, por la jornada 5 del Clausura 2026. El experimentado colegiado, de lo más respetado del futbol mexicano, tiene una díficil prueba esta tarde en el Nemesio Diez.

Estos son los once elegidos por Nicolás Larcamón para visitar a Toluca:

Estos son los once elegidos por Antonio Mohamed para recibir a Cruz Azul:

Mientras que ambos tienen fuertes once iniciales, también cuentan con alternativas que pueden dar un vuelco al trámite del juego. Estos son los suplentes de cada equipo:

El Estadio Nemesio Diez se prepara para recibir uno de los más grandiosos partidos de la fecha. Toluca, vigente campeón del futbol mexicano, se verá las caras ante otro de los favoritos al título, Cruz Azul. En un ‘Infierno’ a rebalsar, dos de los candidatos medirán fuerzas en un compromiso que promete regalar un espectáculo apasionante.

Los ‘Diablos Rojos’ llegan a este desafío ubicados en el 8° lugar de la tabla de posiciones del Clausura 2026, con 8 puntos. En caso de llevarse el triunfo, se meterán en el podio del torneo. En su última actuación, igualaron sin goles ante el Puebla fuera de casa.

‘La Máquina’, por su parte, arriba a este enfrentamiento en el 3° puesto del campeonato, con 9 unidades hasta aquí. De lograr la victoria, quedarán como únicos escoltas del líder. En su partido pasado, vencieron cuatro por tres a Juárez en condición de visitante.

Toluca y Cruz Azul se reencuentran pero en el Nemesio Diez [Foto: Getty]

El partido Toluca vs. Cruz Azul se llevará a cabo HOY sábado 7 de febrero, con sede en el mítico Estadio Nemesio Diez, a partir de las 17.00 horas del Centro de México. El enfrentamiento de esta tarde, en el marco de la jornada 5 del Clausura 2026 de la Liga MX, contará con el arbitraje de Luis Enrique Santander.

Para poder ver la transmisión del encuentro del día de la fecha, los fanáticos de Toluca y Cruz Azul pueden sintonizar las pantallas de Azteca 7 y FOX por televisión. El juego también será transmitido por las plataformas ViX Premium, FOX One y Azteca Deportes Network. Además, puedes seguir el minuto a minuto en la cobertura de Bolavip.