El Estadio Nemesio Diez se prepara para recibir uno de los más grandiosos partidos de la fecha. Toluca, vigente campeón del futbol mexicano, se verá las caras ante otro de los favoritos al título, Cruz Azul. En un ‘Infierno’ a rebalsar, dos de los candidatos medirán fuerzas en un compromiso que promete regalar un espectáculo apasionante.
Los ‘Diablos Rojos’ llegan a este desafío ubicados en el 8° lugar de la tabla de posiciones del Clausura 2026, con 8 puntos. En caso de llevarse el triunfo, se meterán en el podio del torneo. En su última actuación, igualaron sin goles ante el Puebla fuera de casa.
‘La Máquina’, por su parte, arriba a este enfrentamiento en el 3° puesto del campeonato, con 9 unidades hasta aquí. De lograr la victoria, quedarán como únicos escoltas del líder. En su partido pasado, vencieron cuatro por tres a Juárez en condición de visitante.
Toluca y Cruz Azul se reencuentran pero en el Nemesio Diez [Foto: Getty]
El partido Toluca vs. Cruz Azul se llevará a cabo HOY sábado 7 de febrero, con sede en el mítico Estadio Nemesio Diez, a partir de las 17.00 horas del Centro de México. El enfrentamiento de esta tarde, en el marco de la jornada 5 del Clausura 2026 de la Liga MX, contará con el arbitraje de Luis Enrique Santander.
Para poder ver la transmisión del encuentro del día de la fecha, los fanáticos de Toluca y Cruz Azul pueden sintonizar las pantallas de Azteca 7 y FOX por televisión. El juego también será transmitido por las plataformas ViX Premium, FOX One y Azteca Deportes Network. Además, puedes seguir el minuto a minuto en la cobertura de Bolavip.
