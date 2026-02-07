Es tendencia:
logotipo del encabezado
Liga MX

Sigue EN VIVO Toluca vs. Cruz Azul: alineaciones confirmadas para el partido de la Liga MX

En esta nota, sigue al instante todas y cada una de las acciones con la cobertura más completa del encuentro.

Las bancas de Toluca y Cruz Azul para el juego

Mientras que ambos tienen fuertes once iniciales, también cuentan con alternativas que pueden dar un vuelco al trámite del juego. Estos son los suplentes de cada equipo:

  • Toluca: Luis Manuel García, Diego Barbosa, Luan García, Mauricio Isais, Víctor Arteaga, Sebastián Córdova, Pavel Pérez, Jorge Díaz Price, Oswaldo Virgen y Franco Rossi.
  • Cruz Azul: Emmanuel Ochoa, Jorge Rodarte, Emmanuel Sánchez, Amaury García, Andrés Montaño, Amaury Morales, Diego Valdez, Rogelio González, Luka Romero y Christian Ebere.
Publicidad

¡ALINEACIÓN CONFIRMADA EN TOLUCA!

Estos son los once elegidos por Antonio Mohamed para recibir a Cruz Azul:

  • Hugo González.
  • Santiago Simón.
  • Everardo López.
  • Federico Pereira.
  • Bruno Méndez.
  • Jesús Gallardo.
  • Franco Romero.
  • Marcel Ruiz.
  • Jesús Angulo.
  • Nicolás Castro.
  • Paulinho.

¡ALINEACIÓN CONFIRMADA EN CRUZ AZUL!

Estos son los once elegidos por Nicolás Larcamón para visitar a Toluca:

  • Andrés Gudiño.
  • Omar Campos.
  • Willer Ditta.
  • Erik Lira.
  • Gonzalo Piovi.
  • Carlos Rotondi.
  • Carlos Rodríguez.
  • Jeremy Márquez.
  • Agustín Palavecino.
  • José Paradela.
  • Mateo Levy.

El árbitro del partido entre Toluca y Cruz Azul

Luis Enrique Santander será el juez encargado de impartir justicia en el encuentro entre Toluca y Cruz Azul de este sábado, por la jornada 5 del Clausura 2026. El experimentado colegiado, de lo más respetado del futbol mexicano, tiene una díficil prueba esta tarde en el Nemesio Diez.

Cruz Azul llegó entre aliento y abucheos en el Infierno

Poco después del ingreso del cuadro escarlata, arribó el último campeón internacional mexicano: el micro de 'La Máquina' accedió al Nemesio Diez entre gritos de 'Cruz Azul, Cruz Azul' y 'Buuuu' de cada una de las parcialidades. Se aguarda un clima caldeado en el ambiente del estadio del Toluca esta tarde para el partido.

Tweet placeholder
Publicidad

Espectacular recibimiento para el plantel de Toluca

La delegación del bicampeón llegó al Nemesio Diez, donde en las inmediaciones lo esperaba el apoyo de cientos de aficionados de los 'Diablos Rojos', que cantaron y gritaron ante el arribo del autobús. Toluca quiere volver a la victoria y se espera un marco increíble en el Infierno para buscarlo ante un rival de muchísimo respeto.

Tweet placeholder

SE VIENE UN PARTIDAZO: ¡TOLUCA VS. CRUZ AZUL!

Bienvenidos seguidores de Bolavip México, los invitamos a seguir el minuto a minuto del juego entre Toluca y Cruz Azul, por el duelo correspondiente a la jornada 5 de la fase regular del Torneo Clausura 2026. ¡El 'Diablo Rojo' y 'La Máquina, cara a cara en un choque de potencias!

Por Martín Zajic

Sigue a Bolavip en Google!
Toluca y Cruz Azul chocan por la 5° jornada.
© Getty ImagesToluca y Cruz Azul chocan por la 5° jornada.

El Estadio Nemesio Diez se prepara para recibir uno de los más grandiosos partidos de la fecha. Toluca, vigente campeón del futbol mexicano, se verá las caras ante otro de los favoritos al título, Cruz Azul. En un ‘Infierno’ a rebalsar, dos de los candidatos medirán fuerzas en un compromiso que promete regalar un espectáculo apasionante.

Los ‘Diablos Rojos’ llegan a este desafío ubicados en el 8° lugar de la tabla de posiciones del Clausura 2026, con 8 puntos. En caso de llevarse el triunfo, se meterán en el podio del torneo. En su última actuación, igualaron sin goles ante el Puebla fuera de casa.

‘La Máquina’, por su parte, arriba a este enfrentamiento en el 3° puesto del campeonato, con 9 unidades hasta aquí. De lograr la victoria, quedarán como únicos escoltas del líder. En su partido pasado, vencieron cuatro por tres a Juárez en condición de visitante.

Toluca y Cruz Azul se reencuentran pero en el Nemesio Diez [Foto: Getty]

Toluca y Cruz Azul se reencuentran pero en el Nemesio Diez [Foto: Getty]

El partido Toluca vs. Cruz Azul se llevará a cabo HOY sábado 7 de febrero, con sede en el mítico Estadio Nemesio Diez, a partir de las 17.00 horas del Centro de México. El enfrentamiento de esta tarde, en el marco de la jornada 5 del Clausura 2026 de la Liga MX, contará con el arbitraje de Luis Enrique Santander.

Toluca recibió una oferta por Paulinho y la respuesta causó impacto: “Los descolocó”

ver también

Toluca recibió una oferta por Paulinho y la respuesta causó impacto: “Los descolocó”

Para poder ver la transmisión del encuentro del día de la fecha, los fanáticos de Toluca y Cruz Azul pueden sintonizar las pantallas de Azteca 7 y FOX por televisión. El juego también será transmitido por las plataformas ViX Premium, FOX One y Azteca Deportes Network. Además, puedes seguir el minuto a minuto en la cobertura de Bolavip.

Frankie Amaya vuelve a Toluca: los planes de la directiva tras su cesión en Los Ángeles FC

ver también

Frankie Amaya vuelve a Toluca: los planes de la directiva tras su cesión en Los Ángeles FC

martín zajic
Martín Zajic
Lee también
Las alineaciones de Toluca vs. Cruz Azul por la Jornada 5 del Clausura 2026
Liga MX

Las alineaciones de Toluca vs. Cruz Azul por la Jornada 5 del Clausura 2026

Toluca pierde a Helinho ante Cruz Azul: el rumor falso y el trasfondo real de su presente
Toluca FC

Toluca pierde a Helinho ante Cruz Azul: el rumor falso y el trasfondo real de su presente

¿Por qué no juegan Gudiño ni Mier en Vancouver FC vs. Cruz Azul por la Concachampions?
Concachampions

¿Por qué no juegan Gudiño ni Mier en Vancouver FC vs. Cruz Azul por la Concachampions?

Alineaciones de hoy para el América vs Rayados
América

Alineaciones de hoy para el América vs Rayados

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo