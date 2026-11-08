¿Qué necesita Pumas para clasificar a la Liguilla del Apertura 2026? Resultados y escenarios

Los Pumas de la UNAM se encuentran fuera de los ocho primeros puestos, pero aun tienen una pequeña posibilidad de clasificar a la Liguilla.

Los Pumas de la UNAM rescataron una agónica igualada 2-2 en el Clásico Capitalino del sábado anterior frente a las Águilas del América sobre la grama del Estadio Olímpico Universitario. Sin embargo, tras repartir unidades en casa, a la escuadra del Pedregal le queda únicamente una bala en la recámara para intentar asegurar su contraseña hacia la Fiesta Grande del futbol mexicano.

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Una vez concluida la actividad correspondiente a la Fecha FIFA de noviembre, el representativo universitario volverá a la acción frente a su afición, midiéndose en esta ocasión a los Rayados de Monterrey en el marco de la Jornada 17 este sábado 21 de noviembre. No obstante, sumar los tres puntos ante la escuadra regiomontana no le garantiza de forma automática al cuadro felino su boleto directo a la fase final del Apertura 2026.

De momento, el conjunto auriazul se encuentra estancado en el undécimo escalón de la clasificación general con 21 unidades y una diferencia de goleo de -2 tras 16 compromisos disputados. Con rivales directos que arrastran cotejos pendientes en el calendario, la tabla sufrirá ajustes determinantes antes del silbatazo de la última fecha.

¿Qué resultado necesita Pumas para clasificar?

El cuadro comandado por Esteban Solari mantiene opciones matemáticas de aspirar hasta el séptimo puesto de la tabla, toda vez que Pachuca (séptimo), Xolos de Tijuana (octavo) y el Club León (noveno) suman 22 puntos, mientras que Monterrey se ubica en el décimo sitio con 21 unidades. Pese a ello, en detrimento de los auriazules, tanto La Fiera como La Pandilla cuentan con un cotejo pendiente, factor que reduciría sensiblemente el margen de maniobra felino si alguno de ellos logra despegarse.

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Con León visitando a las Chivas del Guadalajara y Monterrey disputando su partido reprogramado ante Gallos Blancos de Querétaro durante la pausa internacional, el escenario ideal para la causa universitaria exige que ninguno de estos dos clubes sume unidades previo a la definición del campeonato.

De cara a la Jornada 17, y asumiendo que los esmeraldas tropiecen ante el Rebaño Sagrado, Pumas requerirá que León, Pachuca y Tijuana caigan frente a Santos Laguna, Toluca y Puebla, respectivamente. Dicha combinación, aunada a un triunfo obligatorio sobre Rayados (rival directo en la carrera), le bastaría al cuadro del Pedregal para adueñarse de uno de los últimos dos boletos directos a la Liguilla.

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¿Qué resultados dejan fuera a Pumas?

Al situarse en el puesto 11 con 21 unidades y una diferencia de goleo desfavorable de -2, el margen de error para los universitarios es nulo. Para abrir boca, cualquier desenlace que no sea una victoria frente a Monterrey (es decir, un empate o un descalabro en C.U.) sentenciará automáticamente la eliminación felina sin importar las demás pizarras.

En lo concerniente al resto de los marcadores, las posibilidades se vuelven sumamente estrechas. Si León y Monterrey ganan sus duelos pendientes y escalan a 25 y 24 puntos de manera respectiva, Pumas únicamente podría aspirar a calificar por la vía del octavo peldaño.

Bajo esa hipotética coyuntura, la escuadra de Solari necesitaría que ni Tuzos ni Xolos (ambos con 22 puntos) salgan victoriosos en la fecha final; en caso de que Monterrey llegue con 24 unidades, el representativo felino lo igualaría en puntaje al derrotarlo, pero se vería obligado a propinarle una goleada de escándalo para superarlo en la diferencia de goles, rubro donde La Pandilla marcha con ventaja de +1.

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En síntesis