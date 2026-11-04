Enfurece Matías Almeyda contra la prensa

El estratega de Rayados no aguantó y se fue contra la prensa por los rumores sobre su expulsión ante las Chivas.

Luego del partido que jugó Rayados ante Chivas, se empezaron a dar los rumores de que Matías Almeyda se había hecho expulsar para que no tuviera que hablar de su exequipo en la conferencia de prensa, pero pasaron los días y el estratega no habló más con la prensa por su tarjeta roja, hasta hoy previo a su duelo ante Toluca.

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¿Por qué se molestó Matías Almeyda con la prensa?

El estratega aprovechó este espacio para hablar de frente con la prensa y encararlos sobre estos rumores que se estaban dando, por lo que dejó en claro que no le gusta que hagan ese tipo de chismes, sino que hablen con la verdad y si no hablaba era por su expulsión, pero sobre todo porque no sabía de qué manera hablar con tantas cosas.

“Yo escuché a varios de ustedes hablar después del partido porque estaba suspendido y aprovecho para decirles, ustedes decían que yo quería esquivar porque era Chivas, que me hice expulsar. ¿Qué estamos vendiendo? Conmigo hablemos de futbol siempre y cuando yo pueda responder y mi cabeza dé para responder sus inquietudes”. Matías Almeyda

“¿Ustedes realmente piensan que yo no hablé porque era Chivas? ¿Que yo me hice expulsar? No vendamos eso a la gente, eso es mierda, literalmente, eso es tóxico. Yo acepto las críticas, no tengo que gustarle a todo mundo, pero no algo que es mentira”, fue lo que les alegó el “Pelado” después de que se hablara tanto de él.

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En síntesis