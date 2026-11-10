Ex entrenador de Armando León lo describió como delantero: “No es un killer, pero…”

Armando León se está destacando en el NK Osijek de Croacia y su rendimiento le valió ser convocado por Rafa Márquez.

Armando León, delantero del NK Osijek de Croacia, es la gran novedad en la convocatoria de Rafael Márquez para los partidos que afrontará la Selección Mexicana en esta Fecha FIFA frente a Jamaica por los cuartos de final de la Concacaf Nations League.

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Con 26 años y poco recorrido en la Liga MX, la mayoría no conoce las características de Armando León. Por eso es que el mexicano Jaime Durán, quien dirigió al delantero durante un año y medio en el Rangers FC de Andorra, explicó cómo juega el seleccionado.

“No esperen que sea el salvador, va a hacer su máximo esfuerzo y si le dan seguimiento va a ser un chavo que puede hacer algo importante. Seguramente nos dará alguna alegría”, comenzó diciendo el entrenador en una entrevista con MVS Deportes.

“Es un atleta, es un chavo fuerte, potente, que va a hacer presión todo el partido, que ataca los espacios, que juega de poste. No es un ‘killer’, pero sí mete muchos goles porque se genera opciones de gol“, agregó Jaime Durán acerca de las características de Armando León.

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Armando León en el Rangers FC de Andorra (@armandoleon.r)

“Es más un 9, físicamente es parecido al Memote (Martínez), pero a pesar de que es grande no le cuestan los movimientos, es potente. De referente va a ser un poste, te va a atacar los espacios. Es más de jugar de poste, de bajarla, de estar apoyando. Si tú le pones el balón a las espaldas de los defensores lo va a atacar“, concluyó el entrenador mexicano en su análisis sobre el delantero de la Selección Mexicana.

Los números de Armando León en Croacia

Armando León se formó en Pachuca y tuvo pasos por Mineros de Zacatecas, Club León y Alebrijes de Oaxaca, pero su ascenso en el futbol llegó cuando fichó por el Rangers FC de Andorra tras una conversación con Marco Fabián. El delantero mexicano juega en el NK Osijek croata desde esta temporada, en la que convirtió 5 goles y dio 2 asistencias en 14 partidos.

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En síntesis