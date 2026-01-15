Así quedó la tabla de la regla de menores de la Liga MX tras la Jornada 2 del Clausura 2026

Este miércoles culminó una nueva jornada del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX, que dejó varios resultados destacados y algunas sorpresas. Entre ellas, la derrota del América ante Atlético San Luis y el triunfazo de Pumas frente a Tigres, dos marcadores que sacudieron la tabla en este inicio de campeonato.

El bicampeón Toluca continúa a paso firme y logró su segundo triunfo consecutivo, mostrando solidez y regularidad desde el arranque. Por su parte, Chivas volvió a sumar de a tres y busca demostrar que puede volver a ser candidato serio al título, ilusionando a su afición en estas primeras fechas.

Más allá de los resultados, uno de los temas que empieza a ganar protagonismo desde temprano es la regla de menores. Esta normativa obliga a los clubes a sumar al menos 1,170 minutos por torneo con futbolistas menores de 22 años, con el objetivo de impulsar el desarrollo de jóvenes talentos y fortalecer el trabajo de fuerzas básicas en la Primera División.

El no cumplir con esta exigencia puede generar consecuencias importantes para los equipos, que van desde sanciones económicas hasta castigos deportivos. Por ese motivo, muchos clubes ya planifican desde el inicio del Clausura 2026 cómo administrar los minutos de sus juveniles para evitar complicaciones en la recta final del torneo.

Tras disputarse la Jornada 2, todavía ningún equipo logró cumplir con el total de minutos requeridos, algo lógico teniendo en cuenta la etapa temprana del campeonato. Sin embargo, varios clubes ya comenzaron a sumar tiempo de juego con futbolistas jóvenes, pensando a mediano y largo plazo.

Con el correr de las fechas, la tabla de la regla de menores comenzará a tomar mayor relevancia, ya que marcará qué equipos están mejor encaminados y cuáles deberán ajustar su planificación para no llegar con presión a las últimas jornadas del Clausura 2026.

Tabla de la Regla de Menores – Clausura 2026 (Jornada 2)

Club Menores alineados Minutos acumulados Minutos al reglamento Minutos por cumplir Guadalajara 6 537 450 720 Pachuca 5 488 356 814 Mazatlán FC 7 463 418 752 Puebla F.C. 6 432 394 776 FC Juárez 2 335 335 835 Rayados de Monterrey 4 294 294 876 Atlético San Luis 4 284 284 886 Universidad Nacional (Pumas) 3 280 280 890 Toluca 4 256 256 914 Necaxa 3 225 225 945 Tigres UANL 3 225 225 945 Querétaro 2 198 198 972 León 2 185 185 985 Cruz Azul 5 165 165 1005 Club Tijuana 2 102 102 1068 América 2 94 94 1076 Santos Laguna 3 89 89 1081 Atlas 2 71 71 1099

