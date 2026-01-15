Es tendencia:
Así quedó la tabla de la regla de menores de la Liga MX tras la Jornada 2 del Clausura 2026

Los equipos del futbol mexicano empiezan a cumplir con la tabla de regla de menores y así está hasta el momento.

Por Ramiro Canessa

Tabla de regla de menores del Clausura 2026.
Tabla de regla de menores del Clausura 2026.

Este miércoles culminó una nueva jornada del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX, que dejó varios resultados destacados y algunas sorpresas. Entre ellas, la derrota del América ante Atlético San Luis y el triunfazo de Pumas frente a Tigres, dos marcadores que sacudieron la tabla en este inicio de campeonato.

El bicampeón Toluca continúa a paso firme y logró su segundo triunfo consecutivo, mostrando solidez y regularidad desde el arranque. Por su parte, Chivas volvió a sumar de a tres y busca demostrar que puede volver a ser candidato serio al título, ilusionando a su afición en estas primeras fechas.

¿Crees que Chivas puede aspirar al campeonato?

Más allá de los resultados, uno de los temas que empieza a ganar protagonismo desde temprano es la regla de menores. Esta normativa obliga a los clubes a sumar al menos 1,170 minutos por torneo con futbolistas menores de 22 años, con el objetivo de impulsar el desarrollo de jóvenes talentos y fortalecer el trabajo de fuerzas básicas en la Primera División.

El no cumplir con esta exigencia puede generar consecuencias importantes para los equipos, que van desde sanciones económicas hasta castigos deportivos. Por ese motivo, muchos clubes ya planifican desde el inicio del Clausura 2026 cómo administrar los minutos de sus juveniles para evitar complicaciones en la recta final del torneo.

Tras disputarse la Jornada 2, todavía ningún equipo logró cumplir con el total de minutos requeridos, algo lógico teniendo en cuenta la etapa temprana del campeonato. Sin embargo, varios clubes ya comenzaron a sumar tiempo de juego con futbolistas jóvenes, pensando a mediano y largo plazo.

Con el correr de las fechas, la tabla de la regla de menores comenzará a tomar mayor relevancia, ya que marcará qué equipos están mejor encaminados y cuáles deberán ajustar su planificación para no llegar con presión a las últimas jornadas del Clausura 2026.

Tabla de la Regla de Menores – Clausura 2026 (Jornada 2)

ClubMenores alineadosMinutos acumuladosMinutos al reglamentoMinutos por cumplir
Guadalajara6537450720
Pachuca5488356814
Mazatlán FC7463418752
Puebla F.C.6432394776
FC Juárez2335335835
Rayados de Monterrey4294294876
Atlético San Luis4284284886
Universidad Nacional (Pumas)3280280890
Toluca4256256914
Necaxa3225225945
Tigres UANL3225225945
Querétaro2198198972
León2185185985
Cruz Azul51651651005
Club Tijuana21021021068
América294941076
Santos Laguna389891081
Atlas271711099

En síntesis

  • Pumas venció a Tigres y Toluca logró su segundo triunfo en el Clausura 2026.
  • La regla de menores exige cumplir 1,170 minutos con futbolistas menores de 22 años.
  • Guadalajara lidera la tabla de minutos con 537 acumulados tras la Jornada 2.
Ramiro Canessa
