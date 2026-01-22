¿Dónde y en qué estadio se juega México vs. Panamá por el amistoso internacional?

En el marco de una nueva jornada de amistosos, la Selección Mexicana se medirá ante Panamá en condición de visitante con el claro objetivo de poder seguir apuntalando detalles del juego de cara a lo que será la gran cita de la Copa del Mundo 2026.

El duelo amistoso ante los centroamericanos será este jueves 22 de enero desde las 20:00 horas (Ciudad de México) en el Estadio Rommel Fernández de Ciudad de Panamá, la capital del rival de turno. Es el recinto con mayor capacidad de toda la nación centroamericana.

Con capacidad para aproximadamente 23.000 espectadores, forma parte de la Ciudad Deportiva Irving Saladino. Fue inaugurado el 6 de febrero de 1970, diseñado para albergar los XI Juegos Centroamericanos y del Caribe de aquel año. En este estadio juegan las Selecciones masculina y femenina de los Canaleros.

El recinto luce con detalles que lo hacen estar a tono con las fachadas modernas. [Foto: Estadios FC]

El nombre original del estadio fue Estadio Revolución, pero en 1993 cambió su nombre a Estadio Rommel Fernández en honor a este jugador de fútbol panameño que falleció en un accidente de tráfico en 1993 en la ciudad española de Albacete.

Un estadio de primer nivel gracias a la reformas

Atravesó diferentes remodelaciones, siendo la última entre 2023 y 2024, donde tuvo muchas mejoras. Entre las principales, se cambió la fachada completa del estadio por completo, se actualizaron los sistemas pluviales y de luces, se reconstruyeron los vestuarios tanto para nivel de selecciones como para nivel de clubes, se instaló una nueva pantalla gigante más grande, se añadió un sistema de luces nuevo.

Además, se reconstruyó el pasillo de salida de jugadores y los pasillos para los aficionados, se mejoró el área de comidas, en la parte exterior se creó una plaza frente al estadio para los aficionados, se mejoraron los banquillos de los equipos ahora siendo fijos en su lugar, se instalaron butacas numeradas, se retiró la cerca de protección que cubría todo el estadio, se renovó la pista de atletismo y se cambió la superficie de la cancha a híbrida.

