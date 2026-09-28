¿Por qué no juega Kenan Yildiz en Turquía vs Italia por la UEFA Nations League 2026-27?

Kenan Yildiz, una de las principales estrellas de Turquía, no estará disponible para la jornada 2 de la UEFA Nations League 2026-27 contra Italia.

Turquía recibe a Italia este lunes 28 de septiembre dentro de la Jornada 2 de la UEFA Nations League 2026-27. Con el inicio del compromiso programado a las 12:45 horas del tiempo del centro de México, ambas potencias europeas se verán las caras sobre la cancha del Timsah Arena en la ciudad de Bursa, teniendo en la ausencia de Kenan Yildiz uno de los atenuantes principales para el cuadro local.

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Kenan Yildiz no estará disponible para el choque frente a Italia debido a un problema físico. Durante el arranque del calendario oficial, el volante turco sufrió una fractura en el quinto metatarsiano del pie izquierdo, motivo por el cual quedó marginado de la convocatoria presentada por el director técnico Vincenzo Montella para la presente Fecha FIFA.

El atacante de la Juventus de Italia únicamente pudo tener participación en la primera fecha de la Serie A frente al Frosinone, donde acumuló 69 minutos en cancha. Al encontrarse en plena etapa de rehabilitación, los servicios médicos estiman que su reaparición en las canchas se concrete en un lapso aproximado de dos meses.

Turquía e Italia buscan corregir el rumbo

La escuadra turca firmó un debut complicado en el certamen europeo al tropezar 0-1 en casa frente a Francia, duelo resuelto por la vía de Kylian Mbappé. Ante la baja de Yildiz en la zona de creación, Can Uzun asumió la responsabilidad de acompañar a Arda Güler, perfilándose para repetir en la alineación estelar ante la escuadra azzurra.

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A Millî Takımımızın İtalya karşısında sahaya çıkacak 11’i belli oldu. 🇹🇷



11’imiz: Altay Bayındır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Salih Özcan, Orkun Kökçü, Arda Güler, Can Uzun, Eren Elmalı, Ozan Kabak, Oğuz Aydın, Barış Alper Yılmaz.#BizimÇocuklar🇹🇷 | #NationsLeague | #UNL |… pic.twitter.com/ke44Y4dDq3 — Türkiye #BizimÇocuklar 🇹🇷 (@MilliTakimlar) September 28, 2026

Por su parte, la Selección de Italia tampoco atraviesa un panorama favorable tanto en el plano deportivo como en la gestión institucional. En el reestreno de Roberto Mancini al frente del banquillo transalpino, cayeron 0-2 como locales frente a Bélgica, por lo que sumar de a tres en calidad de visitante ante Turquía resulta vital para no comprometer su permanencia en la Liga A de la Nations League.

La formación de Turquía vs. Italia

Altay Bayındır

Zeki Çelik

Merih Demiral

Ozan Kabak

Oğuz Aydın

Salih Özcan

Orkun Kökçü

Eren Elmalı

Arda Güler

Barış Alper Yılmaz

Can Uzun

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En síntesis