¿Por qué no juega Ousmane Dembélé en Bélgica vs. Francia por la UEFA Nations League 2026-27?

Francia viajó para enfrentar a Bélgica por la Nations League. El motivo por el que Ousmane Dembélé no es titular con el conjunto galo.

Bélgica y Francia se enfrentan este lunes 28 de septiembre en el segundo partido de ambas selecciones en esta Fecha FIFA. El juego por la nueva edición de la UEFA Nations League comienza a las 12:45hs (Ciudad de México) y se lleva a cabo en el Estadio King Baudouin.

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Francia viene de ganarle por 1-0 a Turquía con gol de Kylian Mbappé en lo que fue el debut de Zinedine Zidane como entrenador del conjunto europeo. Con respecto a este duelo, el DT galo tomó decisiones y Ousmane Dembélé no aparece en la alineación titular.

Ousmane Dembélé no está lesionado ni tampoco tiene alguna molestia muscular sino que no es titular por decisión de Zinedine Zidane. El entrenador de Francia hizo una gran rotación comparado a los que iniciaron frente a Turquía y prefirió darle oportunidades a otros.

Por este motivo es que Ousmane Dembélé es suplente y se espera que el jugador del PSG sume minutos en la segunda mitad. Además de la ausencia de Kylian Mbappé por lesión, jugadores como Dayot Upamecano, Rayan Cherki y Michael Olise tampoco son titulares frente a Bélgica.

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La alineación de Francia ante Bélgica