Mientras Matías Almeyda gana 5 millones en Rayados, el salario de Gabriel Milito en Chivas

Matías Almeyda y Gabriel Milito protagonizan un atractivo duelo de entrenadores argentinos este fin de semana en la Liga MX. En la previa del enfrentamiento entre Rayados y Chivas, comparamos sus salarios.

Este fin de semana se enfrentan dos grandes entrenadores argentinos que buscan consolidar sus proyectos en el futbol mexicano: Matías Almeyda y Gabriel Milito. El Pelado se medirá ante su exequipo, Chivas, donde hizo historia y fue campeón del futbol mexicano años atrás.

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Por su parte, Milito continúa trabajando para encontrar la mejor versión del Rebaño Sagrado, que ha mostrado un buen nivel futbolístico durante los últimos meses y es uno de los grandes candidatos a quedarse con el título en esta temporada.

Chivas llega al encuentro con 23 puntos y ocupa el segundo lugar de la clasificación, a cuatro unidades del América, único líder del torneo. Del otro lado estará Rayados, que suma 20 puntos y necesita seguir consiguiendo resultados positivos para mantenerse en la pelea. Además del atractivo deportivo, el duelo entre ambos argentinos también permite comparar los salarios que perciben por dirigir a dos de los clubes más importantes de la Liga MX.

Cuánto ganan Matías Almeyda y Gabriel Milito en la Liga MX

Matías Almeyda percibe alrededor de 5 millones de dólares al año en Rayados, una cifra que lo ubica entre los entrenadores mejor pagados del futbol mexicano. Gabriel Milito, por su parte, recibe aproximadamente 1.8 millones de dólares anuales por su trabajo al frente de Chivas.

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De esta manera, existe una diferencia de 3.2 millones de dólares por año entre ambos técnicos argentinos. Almeyda gana casi tres veces lo que percibe Milito, en una comparación que refleja la diferencia salarial entre sus contratos en el futbol mexicano.

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