Alexis Vega y Paulinho no juegan el León vs Toluca

Antonio Mohamed no contempló para el partido de hoy a Alexis Vega ni a Paulinho, quienes se quedaron en la banca.

Este sábado la Jornada 14 tendrá el duelo de León vs Toluca, donde los Diablos Rojos jugarán como visitantes. Sin embargo, debido a la fecha doble, Antonio Mohamed ha decidido mover el cuadro que esta tarde sale como titular ante los de Javier Gandolfi y un par de ausencias importantes llamaron la atención; la de Paulinho y la de Alexis Vega.

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¿Por qué no juegan Paulinho y Alexis Vega?

Ambos jugadores fueron de arranque a mitad de semana frente a Tijuana, pero no estuvieron en su mayor nivel, pese a haber conseguido el empate. El cuadro se vio mejorado con el ingreso de Federico Viñas, quien apareció ahora en el equipo titular del “Turco” y quien habría tenido la primera parte de descanso en el duelo anterior.

Aunque pareciera que el rendimiento fue clave, la realidad de las ausencias de este juego, se deben principalmente a la rotación para no tener cargas musculares y es que hay que recordar que tanto Paulinho como Vega han presentando molestias complicadas, por lo que podrían tener minutos dependiendo del partido.

En síntesis

Paulinho y Alexis Vega no iniciarán como titulares con Toluca ante León .

no iniciarán como titulares con ante . Antonio Mohamed rotó a sus jugadores para evitar sobrecargas musculares en fecha doble.

rotó a sus jugadores para evitar sobrecargas musculares en fecha doble. Federico Viñas jugará como titular en este partido de la Jornada 14.