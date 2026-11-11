En la Liga MX ha sucedido en reiteradas ocasiones que un jugador extranjero pase por varios equipos del torneo, sin guardar rencor por ninguno de ellos. Es el caso de Carlos González, de sobrado conocimiento del futbol mexicano. ‘Cocoliso’, como más lo apodan en lo personal, casi nunca se ha quedado quieto durante su carrera.

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Pese a ser paraguayo, todos sus comienzos en el deporte los transitó en Chile, donde vistió cuatro camisetas diferentes. Luego llegó a nuestro país, donde jugó para Pumas, Tigres, Necaxa y Xolos, antes de irse para tener nuevas experiencias en Argentina y Ecuador. Actualmente disfruta una actualidad agradable en este último territorio en cuestión.

Y es precisamente en esta etapa corriente en Sudamérica donde ha protagonizado recientemente un capítulo inesperado en lo que respecta a lo laboral. Cocoliso González cambió de agente y puso su carrera en manos de un viejo retador de Canelo Álvarez; sí, de un boxeador que nada tenía que ver con la representación antes.

A sus 33 años, Carlos González pasó a ser manejado por el ex pugilisita argentino Marcos Maidana, dos veces campeón mundial en dos categorías diferentes: superligero y wélter. En su país, el ‘Chino’ es considerado el mejor luchador de su generación y uno de los mejores boxeadores argentinos de todos los tiempos.

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Si bien es recordado principalmente por sus históricas peleas contra Floyd Mayweather, Marcos Maidana desafío en más de una ocasión al mexicano y llegaron a tener relación. Saúl Álvarez tuvo múltiples compromisos en la etapa final de la carrera del argentino y nunca pudieron enfrentarse, pero sí mantuvieron contacto.

Canelo Álvarez junto a Marcos Maidana años atrás.

La conexión inesperada con el ex Pumas y Tigres, Cocoliso González, la contó el propio ex boxeador en su nuevo rol profesional. “Estoy dedicándome al fútbol, trabajando con jugadores. Estamos con Cocoliso, que jugaba en Newell’s. Me estoy metiendo de a poquito, paso a paso”, reveló Marcos Maidana públicamente en una entrevista en directo para el canal de televisión argentino TyC Sports.

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Hace algunas semanas, en la ventana internacional anterior, el jugador había expresado sus ganas de llegar a Pumas. Hoy Carlos González se desempeña en Independiente del Valle, pero tanto él como su familia desean volver a México en el corto o mediano plazo. ¿Será el ex retador de Canelo quien cierre su retorno al Club Universidad Nacional y al futbol mexicano?