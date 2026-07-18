¿Por qué Querétaro vs. América no va por TV abierta en México?

El partido de los Gallos Blancos y las Águilas por la Primera División de México no será transmitido por la televisión abierta en el país.

En el marco de la Jornada 1 del Apertura 2026 de la Liga MX, Querétaro y América se miden este sábado 18 de julio desde las 21:10 horas (Ciudad de México) en el Estadio La Corregidora de la ciudad de Querétaro. Ambos equipos buscan iniciar con el pie derecho la temporada.

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Esta jornada cuenta con la particularidad de haber iniciado el jueves y finalizar este sábado precisamente en el compromiso entre los Gallos Blancos y las Águilas. Esto es a raíz de que la Jornada 2 es entresemana, y que el domingo contrará con la gran Final del Mundial 2026 entre España y Argentina.

Aunque el arranque del campeonato suele ser uno de los eventos más esperados por los aficionados, en esta oportunidad la primera jornada estará marcada por un cambio importante en las transmisiones. El duelo entre Querétaro y América únicamente podrán seguirse a través de una plataforma de paga.

¿Por qué Querétaro vs. América no se puede ver por TV abierta?

La razón es que los derechos de transmisión de algunos encuentros pertenecen a FOX One, plataforma que tendrá la exclusividad de los partidos en esta primera jornada.

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Esto significa que los aficionados que quieran seguir el debut de Querétaro y América deberán contar con una suscripción de pago a FOX One, ya que los encuentros no estarán disponibles en señal abierta. La plataforma continúa ampliando su presencia en la Liga MX tras quedarse con los derechos de varios clubes para el Apertura 2026.

En síntesis