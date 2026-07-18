¿Por qué no juega Alejandro Zendejas hoy el Querétaro vs América?

Alejandro Zendejas es uno de los jugadores importantes para el Club América, por lo menos en la era de André Jardine. Sin embargo, en el partido debut de Guillermo Almada con las Águilas no podrá contar con el futbolista estadounidense para el primer partido de la Liga MX en este Apertura 2026 con el cuadro azulcrema.

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Alejandro Zendejas no juega e Querétaro vs América

Cabe mencionar que al inicio de esta semana, el equipo de Coapa dio a conocer mediante un comunicado que Zendejas había tenido una cirugía de limpieza articular en la rodilla derecha, por lo que estaría fuera de la plantilla hasta que evolucionara de la mejor manera, aunque no dieron una fecha definida para su regreso.

Esto llamó la atención de los aficionados, ya que no se esperaba que después de no haber tenido minutos en la Copa del Mundo con Estados Unidos, el futbolista hubiera llegado con una lesión, por lo que lo más viable era que ya estaba arrastrando una molestia o incluso en sus primeros entrenamientos tuvo esta molestia.

En su lugar, es muy probable que Almada opte por un jugador como Isaías Violante, aunque dependerá de lo que haya trabajado el estratega con algunos elementos de las fuerzas básicas. Por el momento, en esa zona se tendrán que hacer algunos cambios para saber quién podría ocupar de la mejor manera su lugar.

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En caso de que no tengan un reemplazo, se espera que por lo menos dos meses no se cuente con Zendejas en el cuadro de Almada. Aunque cabe mencionar que aún tienen abierto el mercado de fichajes y podría llegar algún elemento que le permita ocupar su puesto en condiciones mucho más favorables para la plantilla de las Águilas.

En síntesis