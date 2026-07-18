¿Por qué no juega Brian Rodríguez en Querétaro vs. América por el Apertura 2026?

El volante uruguayo no será parte del duelo de las Águilas ante los Gallos Blancos por la Primera División de México.

En el marco de la Jornada 1 del Apertura 2026 de la Liga MX, Querétaro y América se miden este sábado 18 de julio desde las 21:10 horas (Ciudad de México) en el Estadio La Corregidora de la ciudad de Querétaro. Ambos equipos buscan iniciar con el pie derecho la temporada.

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Para este compromiso, el director técnico Guillermo Almada no contará con un jugador que suele ser una pieza titular del equipo. El volante Brian Rodríguez no será parte del compromiso y no estará en el banquillo. Su ausencia radica en que el jugador se sumó tarde a la pretemporada del equipo tras tener vacaciones por disputar el Mundial 2026 con Uruguay, y aún no está a la par de sus compañeros.

¿Quién será el reemplazo de Brian Rodríguez en Querétaro vs. América?

Con esta noticia, el volante Dagoberto Espinoza se suma a la alineación titular y se ubicará, en principio, del lado izquierdo en una línea de tres mediocentros ofensivos junto a Isaías Violante y Raphael Veiga. Todos detrás de Henry Martin, la referencia de área.

¿Cuál será la alineación de América vs. Querétaro sin Brian Rodríguez?

Sin Brian Rodríguez, las Águilas formarán de la siguiente manera en su encuentro contra los Gallos Blancos: Cota; Álvarez, Vázquez, Juárez, Borja; Cervantes, Sánchez; Violante, Veiga, Espinoza; y Martin.