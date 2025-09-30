El Campeones Cup 2025 de este miércoles no podía llegar en un momento de la temporada más desafortunado para Los Ángeles Galaxy: una serie de circunstancias adversas atentan contra las posibilidades del conjunto estadounidense de hacerse con este nuevo trofeo en juego, que estará sobre la mesa ante el poderoso Toluca mexicano.

Publicidad

Publicidad

El elenco angelino no atraviesa su mejor presente este semestre: con mucha anticipación quedó eliminado en fase regular de la MLS, quedándose sin chances matemáticas de clasificar a playoffs con antelación. Se encuentran ¡últimos! en la Conferencia Oeste y sólo ganaron cinco de sus últimos treinta partidos en el campeonato de los Estados Unidos.

A ese contexto desfavorable, hay que agregarle una noticia que se conoció en las últimas horas: Marco Reus se perderá esta gran final ante los ‘Diablos Rojos’ del Toluca. La máxima figura con la que cuenta LA Galaxy no estará disponible para este choque decisivo, tal como lo confirmó el entrenador Greg Vanney en la rueda de prensa previa al juego en California.

LA Galaxy, sin Marco Reus ante Toluca [Foto: Getty]

Publicidad

Publicidad

Si bien el director técnico no profundizó en la situación del ex Borussia Dortmund, su ausencia tendría que ver con la lesión de muslo que arrastra desde principios de septiembre. Cabe recordar que Marco Reus no jugó los últimos cuatro encuentros de los ‘Galácticos’ por ese percance: no suma minutos desde el 31 de agosto ante Orlando City.

Para Los Ángeles Galaxy no sólo representa por nombre una baja sensible por ser su futbolista más ‘reconocido’, sino que cuando estuvo en campo tuvo un impacto notorio: era el máximo asistidor del equipo en la temporada, con 8 pases-gol, y el tercer máximo anotador, con cinco tantos convertidos. Ahora, perderá mucho peso ofensivo en ataque.

ver también ¿Toluca o LA Galaxy? La Inteligencia Artificial predijo el ganador del Campeones Cup 2025

Marco Reus no será, además, el único jugador importante del cuadro local que quede relegado del cruce ante Toluca: Riqui Puig tampoco integrará la nómina definitiva del desafío internacional, dado que está todavía recuperándose de una delicada lesión de rodilla, para la cual todavía no tiene fecha de regreso. Se trata de dos pérdidas duras para los de la MLS.

Publicidad

Publicidad