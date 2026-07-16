Aquí te contamos cómo ha quedado conformado el grupo de futbolistas del nuevo equipo de Primera División.

El Atlante FC regresa a la Primera División del futbol mexicano y lo hará con una plantilla que, a nivel competitivo, estará muy distante de la mayoría de los equipos de la Liga MX. El combinado azulgrana se prepara para su presentación oficial, y se estrenará este jueves el Apertura 2026 en un partido contra Necaxa en el Estadio Victoria.

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Para este retorno a la Liga MX, los ‘Potros de Hierro’ cuentan con una base del plantel que disputó la última Liga de Expansión más contrataciones de jugadores de experiencia. Además, Miguel Herrera será el director técnico del primer equipo para afrontar este campeonato, un ‘Piojo’ que tiene sobrada experiencia en la máxima categoría.

La vuelta del Atlante FC se formalizó cuando el grupo empresario adquirió el certificado de afiliación del Mazatlán, club que dejó de existir y ya no competirá en la Liga MX. Los azulgranas ocuparán esa plaza en este Torneo Apertura, donde al no haber descensos pueden intentar competir sin sufrir ni correr riesgos de caer a otra división.

Los fichajes de Atlante para el Apertura 2026 de la Liga MX:

Hasta el momento, los ‘Potros de Hierro’ han realizado 11 incorporaciones y esperan realizar más en los próximos días:

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Oscar Jiménez , proveniente del Club América.

, proveniente del Club América. Eduardo Tercero , proveniente de Tigres UANL.

, proveniente de Tigres UANL. Luis Sánchez , proveniente del CF Monterrey.

, proveniente del CF Monterrey. Diogo Bagui , proveniente de Xolos de Tijuana.

, proveniente de Xolos de Tijuana. Cristóbal Alfaro , proveniente de Pachuca.

, proveniente de Pachuca. Walter Portales , proveniente del Club América.

, proveniente del Club América. Johan Julio , proveniente del Querétaro.

, proveniente del Querétaro. Octavio Váquez , proveniente de Dorados de Sinaloa.

, proveniente de Dorados de Sinaloa. Joaquín Moxica , proveniente del CF Monterrey.

, proveniente del CF Monterrey. Gilberto Adame , proveniente de Mazatlán.

, proveniente de Mazatlán. Martín Fernández, proveniente del Albacete.

Miguel ‘Piojo’ Herrera, el líder de la ilusión azulgrana [Foto: Atlante]

El plantel completo de Atlante para el Apertura 2026 de la Liga MX:

Hasta el momento, este es el grupo de jugadores con el que cuenta Miguel Herrera para diseñar su equipo para este segundo semestre:

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Guardametas:

Oscar Jiménez , portero mexicano de 37 años.

, portero mexicano de 37 años. Roberto Barragán, portero mexicano de 22 años.

Defensas:

Eduardo Tercero , zaguero central mexicano de 30 años.

, zaguero central mexicano de 30 años. Luis Sánchez , zaguero central mexicano de 26 años.

, zaguero central mexicano de 26 años. Juan Carrera , zaguero central estadounidense de 24 años.

, zaguero central estadounidense de 24 años. Diogo Bagui , zaguero central ecuatoriano de 21 años.

, zaguero central ecuatoriano de 21 años. Cristóbal Alfaro , zaguero central mexicano de 19 años.

, zaguero central mexicano de 19 años. Axl Padilla , lateral derecho mexicano de 25 años.

, lateral derecho mexicano de 25 años. Armando Escobar , lateral izquierdo mexicano de 32 años.

, lateral izquierdo mexicano de 32 años. Walter Clar , lateral izquierdo paraguayo de 31 años.

, lateral izquierdo paraguayo de 31 años. Walter Portales, lateral izquierdo estadounidense de 22 años.

Mediocentros:

Hardy Meza , volante central mexicano de 25 años.

, volante central mexicano de 25 años. Martín Fernández , volante central uruguayo de 25 años.

, volante central uruguayo de 25 años. Eugenio Pizzuto , volante central mexicano de 24 años.

, volante central mexicano de 24 años. Octavio Vázquez , volante ofensivo mexicano de 21 años.

, volante ofensivo mexicano de 21 años. Leonardo Mejía , volante mixto mexicano de 24 años.

, volante mixto mexicano de 24 años. Christian Bermúdez , volante ofensivo mexicano de 39 años.

, volante ofensivo mexicano de 39 años. Javier Ibarra , volante ofensivo mexicano de 28 años.

, volante ofensivo mexicano de 28 años. Jhojan Julio , volante ofensivo ecuatoriano de 28 años.

, volante ofensivo ecuatoriano de 28 años. Maximiliano García, volante ofensivo mexicano de 26 años.

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Delanteros: