¿Por qué Necaxa vs. Atlante se considera un Clásico en la Liga MX?

Los Rayos y los Potros de Hierro inauguran el certamen nacional de la Primera División de México.

Este jueves 16 de julio se dará inicio al Apertura 2026 de la Liga MX, el torneo por excelencia de la nación. A partir de las 19:00 horas (Ciudad de México), Necaxa y Atlante se darán cita en el Estadio Victoria de la localidad de Aguascalientes.

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Este compromiso marcará el regreso de los Potros de Hierro a la Primera División de México tras deambular en la Liga Expansión MX por 12 años. Tras descender en 2014, el equipo pudo retornar recién para este actual curso tras tomar el lugar del extinto Mazatlán.

Lo curioso es que este ansiado regreso será ni más ni menos que en el marco de un duelo caliente, ya que será en condición de visitante ante los Rayos. Y este duelo, más allá de que no se disputa desde hace algunos años es todo un clásico en el futbol mexicano.

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Denominado, “Padre de todos los clásicos”, Clásico Añejo o el Primer Clásico, ambos conjuntos tienen esta rivalidad desde hace 100 años. El origen de esta serie se remonta al periodo conocido como la época amateur del fútbol mexicano. El primer enfrentamiento ocurrió el 2 de octubre de 1927.

En aquellas primeras décadas del Siglo XX, tanto los Rojiblancos como los Blaugranas eran protagonistas del futbol nacional. Representaban a instituciones con gran arraigo popular y constantemente peleaban por los primeros lugares de las competencias. Desde entonces, la bronca entre ambos sigue hasta el presente.

¿Cómo está el historial entre Necaxa y Atlante?

En lo que respecta a las estadísticas oficiales, ambos han jugado en 102 oportunidades y la sorpresa es la paridad absoluta, ya que los Rayos ganaron 36 encuentros, los Potros de Hierro también 36 y empataron en 30 oportunidades, por lo que ahora podría pasar alguno de los equipos al frente en el historial.

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En síntesis