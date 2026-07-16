¡Se levanta el telón! Con el Mundial todavía en juego, Necaxa y Atlante serán los encargados de dar inicio al Torneo Apertura 2026 esta tarde-noche en Aguascalientes. Un habitué del campeonato del futbol mexicano y la gran novedad de esta campaña se enfrentan en la reanudación de la actividad en la Primera División.

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¿Cómo llegan Necaxa y Atlante al juego del Apertura 2026?

Los ‘Rayos’ arriban a este estreno luego de haber sido eliminados en primera ronda de la última Liga MX, tras haber finalizado en la 15° posición de la tabla. Pese a no haber obtenido los resultados deseados la campaña pasada, Martín Varini fue ratificado al frente del primer equipo y sigue siendo el DT.

Los ‘Potros de Hierro’, por su parte, vienen de haber sido eliminados en cuartos de final de la última Liga de Expansión, a manos del Tepatitlán. En esta Liga MX ocuparán el lugar del extinto Mazatlán, que ya no competirá en la Primera División. Miguel ‘Piojo’ Herrera hará su debut esta noche en la banca.

¿A qué hora juegan Necaxa vs. Atlante por el Apertura 2026?

El partido Necaxa vs. Atlante se disputará HOY jueves 16 de julio, desde las 19.00 horas del Centro de México, por la jornada 1 del Torneo Apertura de la Liga MX. El encuentro tendrá sede en el Estadio Victoria de Aguascalientes, la casa de los ‘Rayos’, donde se dará el puntapié inicial a esta edición del certamen.

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¿El Necaxa vs. Atlante del Apertura 2026 va por TV abierta?

El partido Necaxa vs. Atlante, para mala fortuna de los aficionados expectantes, no será transmitido por televisión abierta este jueves en el territorio mexicano. El enfrentamiento de esta tarde-noche no irá por ninguna de las señales abiertas según la grilla deportiva del día, por lo que no se podrá ver gratuitamente.

¿Dónde ver EN VIVO Necaxa vs. Atlante por TV en México?

El partido Necaxa vs. Atlante se podrá sintonizar en directo a lo largo y ancho del suelo nacional, en forma exclusiva, a través de la señal internacional de FOX. Este canal de cable será el único que pasará en simultáneo el compromiso con imagen y audio al instante desde el lugar de los acontecimientos.

¿Dónde ver EN VIVO Necaxa vs. Atlante por Internet en México?

El partido Necaxa vs. Atlante se podrá seguir en directo en todo el territorio mexicano, de manera online vía streaming, por la pantalla de FOX One. Esta plataforma de paga será la única manera de observar por esta vía el primer encuentra de este Torneo Apertura 2026 de la Liga MX.