El Club León y Atlas tendrán esta tarde su estreno en el segundo semestre del año del futbol mexicano. En un cruce que promete emociones, continuará el desarrollo de la jornada 1 del Apertura 2026, iniciando el camino a un nuevo título. A continuación, repasa todos los detalles sobre el encuentro de este viernes en Guanajuato.
¿Cómo llegan León y Atlas al debut del Apertura 2026?
‘La Fiera’ arriba a este nuevo campeonato luego de haber quedado eliminado en primera ronda del Clausura pasado, donde acabó en la 10° posición de la fase regular. En esa campaña, acumuló 22 puntos de 51 posibles, producto de siete triunfos, un empate y nueve caídas. Javier Gandolfi fue ratificado como DT.
Los ‘Zorros’, por su parte, vienen de quedar eliminados en cuartos de final del Clausura pasado, a manos de Cruz Azul, que los venció por un marcador global de 4-2. En la fase regular, habían sumado 26 unidades en 17 juegos, por siete victorias, cinco empates y cinco derrotas. Hernán Crespo es su flamante DT.
¿Cuándo y a qué hora juegan León vs. Atlas por el Apertura 2026?
El partido Club León vs. Atlas se llevará a cabo HOY viernes 17 de julio, con sede en el Nou Camp de Guanajuato, por el duelo correspondiente a la jornada 1 del Apertura de la Liga MX. El encuentro está programado para dar comienzo a partir de las 19.00 horas del Centro de México, disputándose en simultáneo a Atlético San Luis-Cruz Azul.
El Nou Camp espera por León y Atlas [Foto: Getty]
¿León vs. Atlas va por TV abierta en México?
El partido Club León vs. Atlas no tendrá transmisión por televisión abierta, tal como ocurrió y ocurirá con la mayoría de los juegos de esta jornada 1 del Apertura 2026. Al revisar la agenda de la TV para esta tarde-noche, este compromiso no aparece disponible en ninguno de los canales que pasan gratis los encuentros.
¿Dónde ver EN VIVO León vs. Atlas por TV y online en México?
El partido Club León vs. Atlas se podrá sintonizar en directo por televisión, en forma exclusiva, a través de la pantalla de FOX, señal internacional de cable -paga-. Además, el enfrentamiento se podrá observar en simultáneo también de manera online, vía streaming, por medio de la plataforma FOX One de la misma cadena.
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