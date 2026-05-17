El semestre de Atlas llegó a su fin tras la eliminación del Clausura 2026 en los Cuartos de Final de la Liguilla de la Liga MX en manos de Cruz Azul tras una serie que terminó 4-2 pero que los Zorros lucharon hasta el final ante un equipo que tiene mayor jerarquía en su plantilla.

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Tras el fin de la actividad, y con la venta de la institución de Guadalajara, pasando del Grupo Orlegi al Grupo PRODI, la nueva dirección encara la renovación deportiva para seguir siendo competitivo. En ese sentido, el periodista César Luis Merlo dio nuevas precisiones sobre qué debe hacer el entrenador Diego Cocca de cara al Clausura 2026 para seguir en su cargo.

Así inició: “La voluntad de Diego Cocca era seguir y la voluntad de los nuevos dueños de Atlas era que Diego Cocca siga, que ya había una negociación en curso. Bien, esa negociación sigue en curso. Hay un tema que no es menor y lo quiero aclarar y es importante“.

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Y añadió: “Por términos legales, Cocca, si bien tiene contrato vigente, al cambiar de dueño se tiene que hacer un contrato nuevo. Los asesores legales de Diego Cocca, los abogados, lo que le dijeron es: ‘Mira, se tiene que resolver la renovación de contrato y la firma, o al menos el acuerdo verbal, antes de este domingo. Si no, vos tenés que mandar el telegrama de renuncia’“.

Siguiendo esa información, especificó: “A esta hora todavía no está resuelta la parte económica entre los nuevos dueños de Atlas y Diego Cocca. No descarto que en las próximas horas Cocca envíe el telegrama de renuncia. Pero, insisto, eso no es una señal de alerta. No significa que Cocca envía el telegrama de renuncia y ya está, van a buscar otro técnico. Cocca tiene la voluntad de seguir en Atlas pero tiene que dar este paso formal que es enviar este telegrama de renuncia por consejo de sus abogados“.

Y para cerrár, agregó: “La postura del entrenador argentino es seguir en la institución, pero bueno evidentemente, si bien se está negociando entre su representante y los nuevos dueños de Atlas, todavía no se ha llegado a ese entendimiento. Es probable que en las próximas horas Cocca mande ese telegrama. Eso no significa que se va a romper la negociación, seguramente se siga charlando porque se necesitará llegar a un acuerdo de partes“.

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¿Cómo fue el Clausura 2026 de Atlas con Diego Cocca?

En lo que respecta a lo meramente estadístico, la institución que viste de rojo y negro disputó 17 encuentros de la Fase Regular, en la que cosechó 7 victorias, 5 empates y 5 derrotas. En la primera serie de Liguilla cayó ante la Máquina Cementera tras derrotas por 3-2 y 1-0.

En síntesis