Los 3 partidos de la J1 en la Liga MX que van por TV abierta

La Liga MX ya está por comenzar el próximo jueves 16 de julio, el torneo Apertura 2026 comienza con la Jornada 1 y de nueva cuenta sorprende que el futbol mexicano tendrá diferentes opciones para ser transmitido, mientras que sólo tres de los nueve partidos de esta fecha serán transmitidos a través de la televisión abierta.

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Cabe mencionar ahora son un par de empresas quienes se han encargado de mandar los partidos a sus plataformas de streaming, es decir, FOX ONE y ViX Premium. Entre estas dos se han repartido la mayoría de los encuentros que se vienen en la Liga MX, por lo que sólo han permitido que tres de ellos sean en la televisión pública.

Los partidos de la J1 que van por TV abierta

El primer enfrentamiento que va en televisión abierta, es precisamente en el Viernes Botanero de Azteca Deportes. Este duelo será el FC Juárez vs Puebla, el 17 de julio a las 21:00 horas del centro de México, y aunque también se manda a FOX, el Canal 7 tendrá la oportunidad de transmitirlo.

El segundo duelo que también será transmitido en TV abierta, es el Pumas vs Pachuca, una prueba de lo que fue la semifinal del torneo anterior. Este enfrentamiento será en el Estadio Olímpico Universitario el 18 de julio a las 17:00 horas del centro de México y aunque estará en ViX Premium, podrán verlo a través de Canal 5 en TUDN.

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Y finalmente, el tercer encuentro que sí saldrá es el de Rayados de Monterrey vs Santos Laguna, este partido se llevará a cabo en el Estadio BBVA, por lo que estos duelos regularmente pertenecen a Televisa y de igual manera se podrá ver a través de Canal 5.

En síntesis