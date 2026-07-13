Diego Cocca ya tendría reemplazo para la J1

El conjunto rojinegro ya tiene a un reemplazo, por lo menos para su primer partido en la Liga MX.

Fue este lunes cuando se dio a conocer de manera oficial por parte de Atlas que Diego Cocca, quien ya había hecho la pretemporada con el equipo, no continuaría más con la plantilla para encarar el Apertura 2026, por lo que tenían que buscarle un reemplazo inmediato.

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El partido del cuadro rojinegro en el debut del torneo, será el próximo viernes como visitante ante León, por lo que a sólo cuatro días de que puedan encarar a su rival tenían el tiempo encima para poder buscar al elemento necesario para el banquillo.

El reemplazo de Diego Cocca en Atlas

De acuerdo con la información del periodista de Azteca Deportes, David Medrano, será el español Antonio Solana, quien tome las riendas de la escuadra por lo menos para el siguiente partido, ya que de manera interina se tendría que resolver esta situación.

¿Quién es Antonio Solana?

Actualmente, quien se encargará del cuadro, tiene ya un cargo dentro del equipo como director de las fuerzas básicas desde hace ya casi un par de años. Su paso en plantillas como la Real Federación Española de Futbol, el Sevilla y el Real Valladolid lo avalan.

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Cabe mencionar que no está ratificado para estar al mando de la plantilla, ya que César Luis Merlo dio a conocer que están buscando que en el banquillo tengan a alguien de jerarquía, ya que los inversores en este equipo, están dispuestos a hacerlo crecer.

En síntesis