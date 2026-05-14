El director técnico argentino y los Zorros ya están en conversaciones para renovar el vínculo de cara a la próxima temporada.

El semestre de Atlas llegó a su fin tras la eliminación del Clausura 2026 en los Cuartos de Final de la Liguilla de la Liga MX en manos de Cruz Azul tras una serie que terminó 4-2 pero que los Zorros lucharon hasta el final ante un equipo que tiene mayor jerarquía en su plantilla.

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Tras el fin de la actividad, y con la venta de la institución de Guadalajara, pasando del Grupo Orlegi al Grupo PRODI, la nueva dirección encara la renovación deportiva para seguir siendo competitivo. En ese sentido, el periodista César Luis Merlo habló sobre qué pasará con el entrenador Diego Cocca de cara al Clausura 2026.

Así inició en su canal personal de YouTube: “Ustedes están esperando qué pasa con Diego Cocca. Diego Cocca dijo en conferencia que a él le gustaría seguir. Bueno, yo estoy en condiciones de confirmarles que ya hay negociaciones, que ya está hablando la nueva directiva de Atlas con el representante de Diego Cocca“.

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Y continuó: “Atlas quiere que Cocca siga en el cargo y Cocca quiere seguir en el cargo. Así que es una cuestión de que se pongan de acuerdo en los números. ¿Está cerrada la continuidad? No. Pero como siempre les digo acá, cuando las dos partes quieren lo mismo, siempre es una buena señal para que se termine concretando, en este caso, la continuidad de Diego Cocca“.

Para cerrar, añadió: “Dicho sea de paso, con muy poco, hizo una muy, pero muy buena campaña“. Y es que es necesario añadir que el equipo rojinegro finalizó 6° en la Fase Regular, por encima de equipos como Tigres UANL, América y Rayados, que tiene una mayor presupuesto para armar la plantilla.

¿Cómo fue el Clausura 2026 de Atlas con Diego Cocca?

En lo que respecta a lo meramente estadístico, la institución que viste de rojo y negro disputó 17 encuentros de la Fase Regular, en la que cosechó 7 victorias, 5 empates y 5 derrotas. En la primera serie de Liguilla cayó ante la Máquina Cementera tras derrotas por 3-2 y 1-0.

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En síntesis