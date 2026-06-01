¿Jorge Sánchez tiene posibilidad de regresar al América?

En los últimos días se ha dado a conocer que Jorge Sánchez ya no está bien en el futbol de Grecia y es que algunos problemas con temas económicos del equipo y su estancia no se han resulto de la mejor manera. Ante ello, se habla de que el lateral derecho está buscando regresar a la Liga MX y desde luego que el Club América podría ser opción.

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El jugador salió del Nido por su bajo rendimiento, pero en Cruz Azul logró tener regularidad y buenas sensaciones. Sin embargo, decidió volver a Europa para probar con el PAOK y ahora que fue convocado para la Copa del Mundo con México, estaría deseoso de volver al balompié nacional, por lo que América levantaría la mano.

¿Por qué podrían buscar a Jorge Sánchez?

Aunque no es nada concreto, se ha revelado que la directiva azulcrema estaría dejando ir Kevin Álvarez, su pubalgia y la baja de ritmo hicieron que el futbolista comenzara a tener un mal paso con el equipo. Es por ello, que la posibilidad de buscar a Jorge entra, ya que es un futbolista que en el Nido ya conocen en su estilo de juego.

Y es que cabe mencionar que dentro de la escuadra de las Águilas ya no estarían dispuesto a experimentar en la zaga, puesto que lo hicieron con la llegada de Aarón Mejía y el exfutbolista de Tijuana no rindió lo que se esperaba. Es por ello que ahora ante la posibilidad de que Kevin se vaya, la única opción sería Adalberto Espinoza.

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Decimos la única, porque aunque André Jardine ha habilitado a Israel Reyes, se habló de que su futuro pase lo que pase estaría encaminado a que el futbolista fiche en Europa, por lo que se quedan sin opciones y optarían por un “viejo conocido”, aunque se rumora que los Celestes podrían darle una oportunidad más en el club.

En síntesis