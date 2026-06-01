El mexicano que podría cubrir la baja de Pablo Bennevendo en Pumas

Luego de que Pumas cayera en la Final del Clausura 2026, el conjunto universitario ya se está replanteando la continuidad de algunos jugadores y quiénes podrían reemplazarlos. Uno de los futbolistas que saldría del Pedregal es Pablo Bennevendo, quien en este torneo fue un elemento de recambio para Efraín Juárez.

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Ante ello, ya se están buscando posibilidades. Hace unos días se mencionó que podrían regresar a Alan Mozo haciendo una trueque de jugadores con Chivas, pero al parecer ahora se abre una puerta para que uno de los convocados al Mundial con la Selección Mexicana pueda llegar al conjunto auriazul para el Apertura 2026.

El posible reemplazo de Bennevendo en Pumas

Ayer, Javier Aguirre ya dio a conocer la lista de los elegidos para la Copa del Mundo, entre ellos, uno de sus laterales derechos es Jorge Sánchez, el exjugador del Club América y Cruz Azul estaría saliendo del futbol griego para volver a la Liga MX. Y aunque no hay nada hasta el momento, su situación lo pone como posible refuerzo.

Y es que el actual futbolista del PAOK, tendría ya un par de meses de adeudo de sueldo con esta plantilla, ante ello, el mexicano estaría buscando otras oportunidades y no extrañaría que fuera ofrecido al conjunto universitario. Su pasado en equipos citadinos podría abrirle la puerta con Juárez para que pueda concretarlo.

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Mucho dependerá precisamente de cómo le vaya este Mundial y es que cabe mencionar que es una de las dudas que más tiene Aguirre, si poner a Sánchez que no regresa a ese nivel que tenía con La Máquina o a Israel Reyes, por lo que si opta por el azulcrema, se ve complicado que tenga varias ofertas y ante ello busque volver al futbol mexicano.

En síntesis