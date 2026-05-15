La casa del Atlas será sede de un partido determinante para su archirrival y genera asombro entre los fans.

Chivas y Cruz Azul regalarán a todos los simpatizantes futboleros una revancha para el recuerdo este sábado por la noche en Guadalajara. Muchas cosas se presentan en juego en esta definición de la primera semifinal del Clausura 2026, mucho más allá de lo que sucede en el campo de juego. Se espera una jornada vibrante entre dos tradicionales equipos de la Liga MX.

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Tras el 2-2 del partido de ida en Ciudad de México, el ‘Rebaño’ se posiciona como favorito por la ventaja deportiva que tendrá en la vuelta de semifinales por la posición en la tabla general. Además, el cuadro rojiblanco contará con otro plus que será el apoyo mayoritario de su afición, que lo acompañará en este nuevo encuentro que será en condición de local.

Ahora bien, si bien el Guadalajara jugará “en casa” esto será relativo, ya que no podrá disputar el encuentro ante Cruz Azul en el Estadio Akron. El Estadio Jalisco será el anfitrión de la revancha de la semifinal de la Liguilla del Clausura 2026, lo cual genera también un clima ‘morboso’. Chivas hará su localía contra ‘La Máquina’ en la casa del Atlas, su archirrival de toda la vida.

Se espera un clima caliente en el Jalisco [Foto: Getty]

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Cuando todos esperaban que el conjunto rojiblanco reciba a los celestes en su propia cancha, se mudó la sede y el Estadio Akron no estará habilitado para el Chivas-Cruz Azul de mañana. La imposición llegó desde arriba, no de la directiva del club sino de las autoridades de la Federación Mexicana, que le notificaron al cuadro de Gabriel Milito que no podrá hacerlo en ese establecimiento.

Este episodio surgió a raíz de una determinación de la Casa Madre del futbol: la FIFA pidió que entreguen el edificio desde el pasado 13 de mayo para prepararlo para el Mundial. Si bien desde la institución elevaron un pedido para extender el plazo hasta después del juego de Liguilla, pero el organismo rechazó la solicitud y exigió el alistamiento inmediato del Akron.

De este modo, Chivas tuvo que platicar con sus pares del elenco rojinegro y afortunadamente rápido llegaron a un acuerdo para el alquiler del Estadio Jalisco. Habrá más de 53 mil ubicaciones disponibles para los espectadores que quieran asistir a presenciar el segundo y último cruce de la serie ante Cruz Azul. La sede cambia pero la fiesta se mantendrá igual en Guadalajara.