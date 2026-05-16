Por qué Chivas vs Cruz Azul no se juega en el Estadio Akron

Esta es la razón por la que la vuelta de las Semifinales no se juega en el Estadio Akron esta noche.

Este sábado se juega la Semifinal de vuelta entre Chivas y Cruz Azul. Debido a que los rojiblancos quedaron arriba en la tabla de posiciones, este duelo tendrán que jugarlo como locales. Lamentablemente, el equipo de Gabriel Milito no podrá hacerlo en su cancha habitual en el Estadio Akron, sino tendrán que jugar en el Estadio Jalisco.

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La casa de su mayor rival en la ciudad, el Atlas, será la sede de este encuentro, por lo que ahora el conjunto del Rebaño tendrá la tarea de hacerla pesar para poder clasificar a la Gran Final del futbol mexicano. El tema aquí es que en caso de que pasen tampoco tendrán la oportunidad de que el partido sea en el inmueble habitual.

¿Por qué Chivas no podrá jugar en el Estadio Akron?

La razón por la cual Chivas no podrá hacerlo, es porque el pasado miércoles 14 de mayo era la fecha límite que tenían los estadios que serán sede del Mundial 2026 para entregar el lugar a la FIFA, por lo que a partir de esa fecha ya no podrían jugar en el inmueble. Es por eso que Cruz Azul entró en el límite y sí pudo disputar la ida en el Azteca.

Ahora el Akron además de ya no poder utilizarse para los duelos de Chivas, cambiará de nombre y será el Estadio Guadalajara. Con esta modificación, ya es imposible que el conjunto pueda disputar algún partido, ni un permiso especial para poder hacerlo, por lo que de levantar un título no lo podrían hacer en este lugar.

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La buena noticia para los rojiblancos es que regularmente cuando esta escuadra disputa sus encuentros en el Estadio Jalisco las cosas le salen bien, ya sea como visitantes o como locales, en su mayoría de encuentros obtienen victorias. Hoy ante La Máquina es una oportunidad para ello, sobre todo si llegan a la Final del torneo.

En síntesis