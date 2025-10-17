Las discusiones sobre los mejores de la historia en distintas posiciones o países suelen generar debates en el público porque cada uno tiene su opinión. Sin embargo, en ciertos casos puede haber unanimidad o que la mayoría coincida con el mismo futbolista.

Publicidad

Publicidad

En este caso, Christian Martinoli habló en redes sociales acerca del mejor portero en la historia de México y abrió el debate. En el caso del reconocido periodista, el comunicador aprovechó el cumpleaños de Jorge Campos del pasado 15 de octubre para elegirlo a él como el más grande.

ver también Santiago Fernández reapareció tras el fallo contra Haití y le dedicó unas duras palabras a Christian Martinoli

“Feliz cumpleaños a su gran Inmortalidad. Jorge Campos Navarrete. El mejor de todos, por más que tengan su recopilado en video de errores y horrores bajo los tres postes“, escribió Christian Martinoli, aunque terminó diciendo que Jorge Campos cree que hay otro mejor.

La publicación de Christian Martinoli (X)

Publicidad

Publicidad

“Siempre será el mejor, aunque él menciona que es el segundo mejor de todos, detrás del enorme Pablo Larios“, agregó el narrador. La publicación de Christian Martinoli en su cuenta de X (ex Twitter) abrió el debate y algunos usuarios mencionaron a Guillermo Ochoa o a Adolfo Ríos, entre otros.

La carrera de Jorge Campos

Jorge Campos surgió de la cantera de Pumas y debutó en 1988. Pero el exjugador disputó sus primeras temporadas como delantero, en lo que es un caso único en la historia del futbol. Hasta 1995 estuvo en los Felinos y luego vistió la playera de Atlante, Cruz Azul y LA Galaxy, entre otros equipos.

Jorge Campos estuvo presente en tres Mundiales con la Selección Mexicana y también fue subcampeón en la Copa América 1993, en la que el Tri perdió la final con Argentina. Campos también es reconocido por las excéntricas playeras que utilizaba y por su estilo único como portero, quien se despidió de su carrera luego de más de 500 partidos y 47 goles.

Publicidad