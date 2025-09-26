A falta de menos un de año para la cita máxima, la posible presencia de Guillermo Ochoa en el Mundial 2026 es uno de los temas candentes en el país. El ‘Memo’ podría hacer historia si es convocado porque hasta ahora nadie logró estar presente en seis Copas del Mundo.

‘Memo’ Ochoa está en la consideración de Javier Aguirre, pero todavía falta mucho para aventurarse si el portero será llamado. El arquero más histórico de México es Jorge Campos, quien participó del Mundial 1994, 1998 y 2002 con la Selección Mexicana.

Dentro de las opiniones acerca de esta cuestión, si hay alguien que es palabra autorizada es precisamente Jorge Campos. Ante la consulta del Diario AS sobre qué porteros llevaría a la cita en 2026, el histórico del Tri y de Pumas comentó que convocaría a jóvenes.

“Yo llevaría puros chavos, para que fueran los chavos, para pensar en el futuro. ¿Sabes que nunca hemos tenido problemas con los porteros en ningún mundial? Todo el mundo habla de los porteros, entonces yo llevaría a los jóvenes. A mí me hubiera encantado que me hubieran llevado de 18 años, me hubiera encantado para ganar experiencia en la banca, para aprender al 94″, comentó en un principio Jorge Campos.

“Pero aquí no existen esos procesos, entonces siempre se hacen la misma pregunta, me hacen la misma pregunta los porteros. El que lleves, te lo puedo asegurar, de primera división pues no vamos a tener ningún problema. Si tú haces un análisis de todo el mundial, nos ha ido muy bien en la portería”, agregó la leyenda del futbol mexicano.

“Si tienes una buena defensa, y siempre hemos tenido buena defensa también, no te preocupes por el portero. He visto los peores porteros del mundo y les va bien en sus equipos. Hay uno que yo digo, ¿En serio? ¿En serio está jugando este?”, concluyó Jorge Campos en relación a los porteros que llevaría al Mundial 2026.

La actualidad de ‘Memo’ Ochoa

Después de esperar hasta las últimas horas del mercado, Guillermo Ochoa finalmente firmó contrato con el AEL Limassol de Chipre. El portero mexicano debutó el lunes pasado en la derrota por 5-0 ante Omonia Nicosia y este sábado 27 de septiembre volverá a jugar frente al Akritas Chlorakas.