Hay partidos que quedaron en la memoria de todos los aficionados amantes del deporte, ya sea por su espectacularidad o su historia como lo fue el que protagonizó la Selección Mexicana Sub-23 allá por el año 2008 ante Haití, en el que terminaron siendo objeto de múltiples burlas. Sobre esto se expresó uno de los protagonistas principales de dicha cita, Santiago Fernández.

El exdelantero del América recordó el episodio que fue se transformó en viral por la narración de Christian Martinoli y Luis García, quienes tuvieron críticas muy duras en el momento con los juveniles. Resulta que México debía ganar por cinco goles o más para clasificar a los Juegos Olímpicos de Beijing 2008 y finalmente el encuentro terminó 5-1.

Fernández no perdona a Martinoli por sus duros comentarios

Claro, Martinoli y García no podían creer el nivel de situaciones que malograban los jóvenes mexicanos, que se perdían goles bajo el arco o con muy poca resistencia defensiva. Lo que expresó Fernández en relación a estos comentarios fue que sintió una irresponsabilidad por parte de los comunicadores, a los cuales los señala de haber causado mucho daño.

“Lo que pasó en ese momento, yo con el tiempo he llegado a entenderlo. El tema en específico: la narración de Luis García y Martinoli. Claro que es mi responsabilidad, yo fui el que fallé, pero también creo que hubo una irresponsabilidad grande de su parte. Se aprovecharon del momento, parecía una burla”, comentó Fernández.

Y además agregó: “Con comentarios que te marcan. Yo sí creo que un gran poder implica una gran responsabilidad. No midieron el daño que podían causar. Soy afortunado por la familia que tengo, pero no sé cómo lo vivieron mis compañeros. Creo que Christian debió tener más cuidado con lo que decía”

“Todavía hoy, hay veces que la gente me dice en la calle: ‘¿De qué te vas a disfrazar?’. Y a lo mejor él no lo hizo con dolo, pero sí creo que es importante tener cuidado con lo que dices por las consecuencias que puede traer. Asumo completamente mi responsabilidad, el que falló fui yo”, cerró.

La carrera de Fernández no se extendió mucho más allá en el tiempo, ya que apenas un año después de dicho momento que dio la vuelta al mundo decidió retirarse. Muy afectado por situación, el delantero entendió que lo mejor para su carrera era dar un paso al costado. Ahora, el Fantasma de Carson dedica su vida lejos de los flashes y de la presión que lo sacó del juego.