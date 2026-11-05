La presidenta de México se refirió a uno de los temas que más debate genera en el futbol nacional y dejó una reflexión sobre el sistema actual de competencia.

La Liga MX suele ofrecer un torneo bastante atractivo, con equipos que pelean por los primeros puestos y otros que, en muchas ocasiones, sorprenden y se meten en la pelea hasta las últimas jornadas. El formato del campeonato permite que haya una competencia interesante y que los aficionados mantengan la expectativa durante buena parte del certamen.

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Sin embargo, hay un aspecto que podría darle todavía más competitividad al futbol mexicano: el regreso de los ascensos y descensos. Con este sistema, los equipos que se encuentran en la parte baja de la tabla tendrían una preocupación adicional, ya que no solamente deberían pensar en mejorar su posición, sino también en evitar perder la categoría. De esa manera, cada partido tendría una importancia todavía mayor.

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Por ahora, el regreso de los ascensos y descensos continúa pausado y no hay una fecha concreta para que vuelva a implementarse en el futbol mexicano. A pesar de eso, es un tema que aparece constantemente en las discusiones sobre el futuro de la Liga MX y en el que muchos aficionados y protagonistas están de acuerdo con que se produzca una modificación.

En esta oportunidad, quien se expresó al respecto fue Claudia Sheinbaum, presidenta de México. Durante sus declaraciones, se refirió a la independencia de la Federación Mexicana de Futbol para tomar decisiones sobre la competencia, aunque también compartió su opinión personal y dejó una pregunta que volvió a instalar el debate.

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¿Qué dijo Claudia Sheinbaum sobre los ascensos y descensos en la Liga MX?

La mandataria mexicana cuestionó que el futbol nacional no tenga actualmente un sistema de ascensos y descensos y planteó una comparación con el resto del mundo. Además, aclaró que se trata de una decisión que corresponde a los organismos del futbol y no al Gobierno.

“Que decidan. Son independientes, la Federación tiene sus propios mecanismos, no dependen del Gobierno. Yo soy una opinión personal. Creo que debemos ser el único país en el mundo (sin ascenso y descenso). Averigüen, a los que les gusta el fútbol. ¿Qué otro país del mundo la liga principal no tiene ascenso y descenso?”, expresó Claudia Sheinbaum.

En sintesis

Claudia Sheinbaum cuestionó la ausencia de ascensos y descensos en la Liga MX mexicana.

de ascensos y descensos en la Liga MX mexicana. Claudia Sheinbaum aclaró que la Federación Mexicana de Futbol decide de manera totalmente independiente.

la Federación Mexicana de Futbol decide de manera totalmente independiente. El sistema de ascensos y descensos continúa pausado actualmente sin fecha concreta de regreso.