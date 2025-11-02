América dio un golpe de autoridad en el Estadio Ciudad de los Deportes al superar con claridad 2-0 al León, resultado que le permite mantenerse entre los primeros lugares del Apertura 2025. El equipo de André Jardine respondió con una actuación destacada de Allan Saint-Maximin, quien volvió a ser el jugador más determinante del encuentro gracias a su talento y desequilibrio en el ataque que le permitió abrir el marcador y dejar una pincelada viral.

El francés fue la gran figura de la noche al inaugurar el marcador con una auténtica joya de gol que encendió a la afición azulcrema. Cada vez que tomaba la pelota, generaba peligro con su velocidad y habilidad en el uno contra uno, complicando a una zaga esmeralda que nunca encontró la forma de detenerlo.

Así dejó en ridículo Allan Saint-Maximin a James Rodríguez

Uno de los momentos más destacados del partido llegó cuando el extremo galo dejó en evidencia a James Rodríguez con una brillante ruleta que se volvió viral en redes sociales. El gesto técnico provocó la ovación inmediata de los hinchas americanistas, aunque la jugada terminó en polémica luego de que el árbitro señalara una falta inexistente sobre el colombiano, decisión que causó molestia entre los aficionados.

Pese a la controversia, la acción reflejó el nivel de confianza y la calidad que está recuperando el exjugador del Newcastle, quien parece llegar en su punto más alto rumbo a la Liguilla. Allan muestra frescura y ese aspecto es fundamental de cara a la instancia más importante del año.

Las Águilas cerrarán la fase regular el sábado 8 de noviembre a las 19:00hs, cuando visiten a Toluca en el Estadio Nemesio Diez en el encuentro correspondiente a la jornada 17 de la Liga MX. Ese compromiso servirá como antesala de la Liguilla, instancia en la que los dirigidos por Jardine buscarán reafirmar su condición de candidatos al título y sumar un nuevo campeonato a su historia.

