Jordan Carrillo atraviesa el mejor momento de su carrera profesional. El mediocampista fue protagonista el pasado domingo al marcar un golazo de tiro libre en las semifinales ante Pachuca, una anotación clave que terminó siendo determinante para el pase de su equipo a la gran final del Torneo Clausura 2026.
GOLAZO, GOLAZO, GOLAZO 🤯⚽— Fernando Esquivel (@fer_esquivel22) May 18, 2026
Señor GOLAZO de Jordan Carrillo; potencia y técnica aplicadas para un disparo que deja sin oportunidad a Carlos Moreno.
Aparece EL HOMBRE de la Liguilla para Pumas.
Qué nivel de Jordan, por Dios… 😮💨🤌🏼pic.twitter.com/0PTLhf7qoM
Gracias a ese resultado, su equipo logró avanzar a la definición del campeonato aprovechando la ventaja deportiva por haber terminado como líder en la temporada regular. Carrillo volvió a ser figura en un partido decisivo y ratificó el gran nivel que viene mostrando durante toda la campaña.
Ese rendimiento no ha pasado desapercibido y ya comenzó a generar movimiento en el mercado. Distintos clubes del futbol mexicano empezaron a seguir de cerca su situación, atentos a la posibilidad de incorporarlo de cara al próximo torneo.
De acuerdo con el periodista René Tovar, tanto Club América como Cruz Azul y Chivas ya habrían mostrado interés en Carrillo y preguntado condiciones para un posible fichaje.
Carrillo llegó a Pumas en el anterior mercado de pases en condición de cedido desde Santos Laguna. Los Guerreros son dueños del pase del futbolista y quieren aprovechar este gran momento futbolístico pensando en lo que será el mercado de pases de verano.
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¿Pumas no lo compra? el precio de Jordan Carrillo y la postura de Santos Laguna
En paralelo, Santos Laguna mantiene la intención de realizar una venta importante del jugador, con una cifra estimada entre 5 y 7 millones de dólares. Sin embargo, en Pumas UNAM por ahora no estarían dispuestos a desembolsar ese monto.
En sintesis
- Jordan Carrillo avanzó a la final del Clausura 2026 tras marcarle un gol a Pachuca.
- El periodista René Tovar reportó que América, Cruz Azul y Chivas están interesados en el mediocampista.
- El club Santos Laguna busca vender al futbolista por entre 5 y 7 millones de dólares.