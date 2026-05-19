Los 3 jugadores que podrían reemplazar a Israel Reyes en América

En los últimos días ha trascendido la noticia de que Israel Reyes estaría arreglando todo para salir del Club América con rumbo a Europa, especialmente a la AS Roma de la Serie A. Incluso, el periodista de TUDN, Gibrán Araige habría mencionado que ya se despidió de sus compañeros antes de reportar con Selección Mexicana.

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El hecho de hacer un buen Mundial con el Tricolor, podría abrirle las puertas, sobre todo, juega en un par de posiciones donde es difícil encontrar jugadores, es por ello que las posibilidades de que se vaya son reales. Es por ello que en la directiva de las Águilas ya están trabajando para buscarle al reemplazo perfecto lo antes posible.

Las 3 opciones para reemplazar a Israel Reyes

De acuerdo con fuentes cercanas al equipo, Antonio Ibrahim quien está como director deportivo tiene la idea de buscar en el mercado, supuestamente fue quien trajo a Thiago Espinosa. Hasta el momento tiene un nombre para su posible refuerzo en caso de que Israel se vaya y es el jugador de Xolos de Tijuana, Alejandro Gómez.

El futbolista de 24 años tiene una ventaja y es que también puede jugar como lateral izquierdo y pivote, más allá de ir como central. Sin embargo, la misma fuente revela que Santiago Baños tendría un par de opciones más de mexicanos, el primero es César Montes, a quien anteriormente ya han buscado pero no se ha podido dar.

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La segunda opción del presidente deportivo es Víctor Guzmán, otro zaguero central nacional que milita en Rayados de Monterrey. La desventaja es que sólo el primero tendría las cualidades para igualar lo que hace Reyes, pero Gómez es un futbolista que no tiene la rapidez de Israel, por lo que tendría que complementar en otra posición.

En síntesis