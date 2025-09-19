¿Cruz Azul vs. FC Juárez va por TV abierta? Qué canal transmite EN VIVO el juego del Apertura 2025

Este viernes 19 de septiembre comienza la Jornada 9 del Apertura 2025. Uno de los partidos que se disputan hoy tiene como protagonistas a Cruz Azul y a FC Juárez, que se enfrentan a partir de las 19:00hs (CDMX) en el Estadio Ciudad de los Deportes.

Este fin de semana hay grandes partidos en la Liga MX como por ejemplo los cruces de Rayados contra América y Chivas frente a Toluca. En el caso de Cruz Azul y FC Juárez, se cruzan dos equipos que se ubican en el top 10 de la tabla de posiciones y ambos quieren sumar de a 3 puntos.

¿Cómo ver Cruz Azul vs. FC Juárez en vivo?

El partido de Cruz Azul ante FC Juárez de este viernes 19 de septiembre podrá verse en México a través de ViX Premium. Esta plataforma puede sintonizarse desde Amazon Prime Video, por lo que es una buena oportunidad para suscribirse al servicio.

La actualidad de Cruz Azul y FC Juárez

El equipo de Nicolás Larcamón se encuentra en un gran momento y acumula seis victorias consecutivas en la Liga MX. Cruz Azul está 2° en la tabla de posiciones, solo un punto por detrás de Rayados, y busca la victoria para seguir metiéndole presión a Monterrey.

Por su parte, FC Juárez viene de empatar 1-1 con Necaxa pero actualmente se ubica en puestos de Play-In. Los Bravos saben que tienen un partido muy complicado y no perder sería un buen resultado pensando en la etapa final del torneo.