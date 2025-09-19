Es tendencia:
logotipo del encabezado
Liga MX

¿Cruz Azul vs. FC Juárez va por TV abierta? Qué canal transmite EN VIVO el juego del Apertura 2025

Cruz Azul y FC Juárez se enfrentan este viernes en uno de los primeros partidos de la Jornada 9. Conoce cómo ver el partido en México.

Por Patricio Hechem

Cruz Azul y FC Juárez se enfrentan por la Liga MX
© Getty Images e Imago7Cruz Azul y FC Juárez se enfrentan por la Liga MX

Este viernes 19 de septiembre comienza la Jornada 9 del Apertura 2025. Uno de los partidos que se disputan hoy tiene como protagonistas a Cruz Azul y a FC Juárez, que se enfrentan a partir de las 19:00hs (CDMX) en el Estadio Ciudad de los Deportes.

[Mira EN VIVO Cruz Azul vs. FC Juárez con 30 días de prueba GRATIS en Amazon Prime]

Este fin de semana hay grandes partidos en la Liga MX como por ejemplo los cruces de Rayados contra América y Chivas frente a Toluca. En el caso de Cruz Azul y FC Juárez, se cruzan dos equipos que se ubican en el top 10 de la tabla de posiciones y ambos quieren sumar de a 3 puntos.

¿Cómo ver Cruz Azul vs. FC Juárez en vivo?

El partido de Cruz Azul ante FC Juárez de este viernes 19 de septiembre podrá verse en México a través de ViX Premium. Esta plataforma puede sintonizarse desde Amazon Prime Video, por lo que es una buena oportunidad para suscribirse al servicio.

Publicidad

La actualidad de Cruz Azul y FC Juárez

El equipo de Nicolás Larcamón se encuentra en un gran momento y acumula seis victorias consecutivas en la Liga MX. Cruz Azul está 2° en la tabla de posiciones, solo un punto por detrás de Rayados, y busca la victoria para seguir metiéndole presión a Monterrey.

Por su parte, FC Juárez viene de empatar 1-1 con Necaxa pero actualmente se ubica en puestos de Play-In. Los Bravos saben que tienen un partido muy complicado y no perder sería un buen resultado pensando en la etapa final del torneo.

patricio hechem
Patricio Hechem
Lee también
Antonio Mohamed logró lo que nadie más pudo en la Liga MX
Toluca FC

Antonio Mohamed logró lo que nadie más pudo en la Liga MX

"Creo que...": Jesús Angulo reveló cómo festejaría si le anota un gol a Chivas con Toluca
Liga MX

"Creo que...": Jesús Angulo reveló cómo festejaría si le anota un gol a Chivas con Toluca

¡Sonríe Torrent! El jugador que recupera Rayados para recibir al América
Rayados de Monterrey

¡Sonríe Torrent! El jugador que recupera Rayados para recibir al América

¿Qué necesita McLaren para ser campeón de Constructores en el GP de Azerbaiyán?
FÓRMULA 1

¿Qué necesita McLaren para ser campeón de Constructores en el GP de Azerbaiyán?

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo