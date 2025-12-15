¿Cuántos títulos tiene Toluca tras la conquista del Apertura 2025 de la Liga MX?

Por la segunda final de la Liguilla del Apertura 2025 de la Liga MX, Toluca venció 9-8 en los penales a Tigres UANL luego de empatar 2-2 en el global al ganar 2-1 el partido de la Vuelta, y se consagró campeón de la Primera División de México por 12° vez en su historia.

Luego de la larga espera de 15 años sin títulos, los Diablos Rojos festejaron por duplicado, volviendo a ser bicampeones del futbol nacional tras casi 60 años. Alcanzaron a Chivas como lo segundos máximos ganadores del torneo nacional, quedando a 4 de América.

A esta gran cantidad de ligas mexicanas, hay que sumarle cinco trofeos del Campeón de Campeones, dos Copa MX y dos Concachampions, dejando un palmarés de 21 títulos oficiales, siendo una de las instituciones más laureadas de todo el país.

Ahora, el año próximo, la entidad escarlata hará un nuevo intento por el torneo internacional, algo que es esquivo desde hace más de 20 años. Además, tendrá la chance de disputar nuevamente el Campeón de Campeones ante el ganador del Clausura 2026.

Todos los títulos oficiales de Toluca

Copa MX 1955-56

Primera División 1966-67

Campeón de Campeones 1966-67

Primera División 1967-68

Concachampions 1968

Primera División 1974-75

Copa MX 1988-89

Verano 1998

Verano 1999

Verano 2000

Apertura 2002

Campeón de Campeones 2002-03

Concachampions 2003

Apertura 2005

Campeón de Campeones 2005-06

Apertura 2008

Clausura 2010

Clausura 2025

Campeón de Campeones 2024-25

Apertura 2025

Ranking de los equipos más laureados de México

40 – América

26 – Chivas

25 – Cruz Azul

21 – Toluca

19 – León

16 – Tigres UANL

16 – Pachuca

14 – Pumas UNAM

14 – Rayados

12 – Atlas

12 – Necaxa

