¿Cuántos títulos tiene Toluca tras la conquista del Apertura 2025 de la Liga MX?

Por la segunda final de la Liguilla del Apertura 2025 de la Liga MX, Toluca venció 9-8 en los penales a Tigres UANL luego de empatar 2-2 en el global al ganar 2-1 el partido de la Vuelta, y se consagró campeón de la Primera División de México por 12° vez en su historia.
Luego de la larga espera de 15 años sin títulos, los Diablos Rojos festejaron por duplicado, volviendo a ser bicampeones del futbol nacional tras casi 60 años. Alcanzaron a Chivas como lo segundos máximos ganadores del torneo nacional, quedando a 4 de América.
A esta gran cantidad de ligas mexicanas, hay que sumarle cinco trofeos del Campeón de Campeones, dos Copa MX y dos Concachampions, dejando un palmarés de 21 títulos oficiales, siendo una de las instituciones más laureadas de todo el país.
Ahora, el año próximo, la entidad escarlata hará un nuevo intento por el torneo internacional, algo que es esquivo desde hace más de 20 años. Además, tendrá la chance de disputar nuevamente el Campeón de Campeones ante el ganador del Clausura 2026.
Todos los títulos oficiales de Toluca
- Copa MX 1955-56
- Primera División 1966-67
- Campeón de Campeones 1966-67
- Primera División 1967-68
- Concachampions 1968
- Primera División 1974-75
- Copa MX 1988-89
- Verano 1998
- Verano 1999
- Verano 2000
- Apertura 2002
- Campeón de Campeones 2002-03
- Concachampions 2003
- Apertura 2005
- Campeón de Campeones 2005-06
- Apertura 2008
- Clausura 2010
- Clausura 2025
- Campeón de Campeones 2024-25
- Apertura 2025
Ranking de los equipos más laureados de México
- 40 – América
- 26 – Chivas
- 25 – Cruz Azul
- 21 – Toluca
- 19 – León
- 16 – Tigres UANL
- 16 – Pachuca
- 14 – Pumas UNAM
- 14 – Rayados
- 12 – Atlas
- 12 – Necaxa
En síntesis
- Toluca se consagró campeón del Apertura 2025 al vencer a Tigres UANL 9-8 en penales (global 2-2).
- Con esta victoria, Toluca alcanzó 12 títulos de Primera División, igualando a Chivas en el segundo lugar.
- El palmarés de Toluca suma 21 títulos oficiales, incluyendo cinco Campeón de Campeones, dos Copa MX y dos Concachampions.