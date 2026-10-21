¿Cuándo regresará a jugar Gil Mora?

Ane la lesión que aún persiste en el futbolista hoy se perdió el duelo ante Toluca y esta sería la fecha de su regreso.

Este miércoles el conjunto de Tijuana jugó ante Toluca en el Nemesio Diez donde logró un empate de 2-2. La mala noticia es que de nueva cuenta Sebastián Abreu no pudo contar con Gilberto Mora ni en la banca, dando muestra de que su lesión sigue latente. Es por ello que suena la duda de cuándo estaría regresando al cuadro de Xolos.

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Hace unos días el juvenil cumplió apenas la mayoría de edad e incluso el INE México compartió fotos de cómo fue a sacar su credencial de elector. Ante ello se esperaba que ya estuviera listo para integrarse a la escuadra, pero no fue así. La incertidumbre crece porque se ha llegado a pensar que no aparecerá lo que resta del torneo.

Y es que Xolos ya está fuera de la zona de Liguilla, por lo que si no se mete en las últimas fechas, sólo jugarían cuatro partidos más. Ante ello, durante la transmisión de Azteca Deportes se reveló que el mexicano aún tiene un problema en la cadera, supuestamente con el crecimiento que le está generando la molestia y necesitan cuidarlo.

¿Cuándo vuelve Gil Mora?

Sin embargo, David Medrano, mencionó que ya está descartado para el duelo de la Jornada 14 cuando se midan ante Santos Laguna el próximo fin de semana, pero que se espera que para el partido pendiente que tiene la escuadra rojinegra ante el América, Mora ya pueda realizar el viaje a la Ciudad de México para el enfrentamiento.

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En caso de que esto se concretara, Gil volvería al Estadio Azteca, tan sólo unos meses después de haber jugado ahí la Copa del Mundo con la Selección Mexicana. Este fue el escenario que lo mostró como una joya ante grandes rivales y podría ser ahí su retorno a la actividad, después de a Fecha FIFA donde ya no tuvo minutos.

En síntesis