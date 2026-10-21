La joya de Tijuana y de México no aparece en la formación de la visita en el Nemesio Diez. ¿Qué pasó?

Toluca y Xolos serán los animadores de un encuentro imperdible esta tarde en el mítico Estadio Nemesio Diez, en la continuidad de esta peculiar ‘fecha doble’. Con obligaciones diferentes, se cruzan dos muy buenos contendientes que quieren ganar para escalar en el Apertura 2026. Y ambos tienen alineaciones confirmadas para hoy.

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En el caso del elenco visitante, Sebastián Abreu definió la formación de Xolos con una novedad que sigue sorprendiendo: Gilberto Mora no jugará este miércoles en el Infierno. La joya del cuadro de Tijuana no solo no aparece entre los titulares para enfrentar al Toluca de Antonio Mohamed, sino que tampoco ingresará en el complemento.

El joven mediocentro mexicano no logra dejar atras una serie de molestias físicas en distintas zonas, que lo han aquejado en los últimos tiempos. Primero fueron dolencias en el tobillo izquierdo, luego un inconveniente en la ingle y el pubis. Ahora, arrastra una inflamación en la cadera que le ha impedido entrenar con normalidad.

Gil Mora se pierde el Toluca-Xolos [Foto: Getty]

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De hecho, lo cierto es que el regreso del juvenil a las canchas no tiene plazos. Gilberto Mora puede volver en el siguiente partido de Xolos o bien esperar un par de juegos más. Todo dependerá de la evolución del propio futbolista y cómo responda su cuerpo. A priori, fue preservado para la visita al Toluca de esta jornada 13.

Con la baja de Gilberto Mora, esta es la alineación de Xolos definida por el ‘Loco’ Abreu para medirse ante Toluca en un nuevo desafío del Apertura 2026: Rodríguez; Fernández, Porozo, Bilbao, Ortiz; Padilla, Zapata, Boya; Árciga, Manoel y González. Además de la ausencia por lesión de la joya, hay algunos cambios tácticos.

Del otro lado del campo, esta es la alineación que eligió Antonio Mohamed para recibir a Xolos en busca de volver a la victoria en la Liga MX: García; Barbosa, Pereira, López, Gallardo; Romero, Castro; Helinho, Angulo, Vega; Paulinho. El ‘Turco’ rompe el doble nueve y deja a Federico Viñas de recambio en la banca escarlata.