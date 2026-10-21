Dónde ver EN VIVO Toluca vs. Xolos por el Apertura 2026: TV y streaming online

Toluca se enfrenta a Tijuana por el Apertura 2026 de la Liga MX en busca de sumar tres puntos importantes. Revisa qué canales transmitirán el partido en vivo y dónde seguirlo por streaming online en México.

Toluca recibe este miércoles a los Xolos de Tijuana en el marco de la fechoría doble de la Jornada 13 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX. El balón comenzará a rodar a las 19:00 horas (tiempo del centro de México) sobre la cancha del Estadio Nemesio Diez.

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Los Diablos Rojos saltan a su terreno de juego con la firme intención de sumar de a tres ante su afición para mantenerse en la pelea directa por los puestos altos de la clasificación. Por su parte, la escuadra fronteriza llega con la necesidad de rescatar unidades como visitante para afianzarse en las posiciones de reclasificación a la Liguilla.

¿Por dónde ver el partido en México?

La noticia positiva para las aficiones de ambas instituciones es que la transmisión del encuentro contará con opciones en señal abierta, televisión por cable y plataformas digitales:

Televisión Abierta: Azteca 7.

Azteca 7. Televisión de Paga: FOX Sports, TUDN y Azteca Deportes Network.

FOX Sports, TUDN y Azteca Deportes Network. Streaming Online: ViX Premium, FOX One, Azteca Deportes App y el sitio web de Azteca Deportes.

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La actualidad de ambos equipos

El conjunto mexiquense llega motivado en la parte alta de la tabla general del campeonato. Con un ataque certero en condición de local, el Toluca buscará hacer pesar la cancha del infierno en la ‘Bombonera’ para amarrar un triunfo clave en el cierre del certamen.

Por su parte, el plantel de los Xolos llega a este compromiso buscando regularidad tras cosechar resultados divididos en sus compromisos recientes. La escuadra de Tijuana saldrá al terreno de juego a mostrar un bloque ordenado para contener la ofensiva escarlata e intentar dar la sorpresa fuera de casa.

En sintesis

Toluca y Xolos juegan este miércoles a las 19:00 horas en el Estadio Nemesio Diez.

este miércoles a las 19:00 horas en el Estadio Nemesio Diez. Azteca 7, FOX Sports y TUDN transmitirán en vivo el encuentro en televisión.

transmitirán en vivo el encuentro en televisión. Toluca busca mantenerse en la parte alta frente a Xolos en la Jornada 13.