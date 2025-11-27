¿Cuánto dinero gana Gilberto Mora por temporada en Xolos de Tijuana?

El futbol mexicano está ante una de las grandes apariciones en la historia reciente: Gilberto Mora. El joven mediocampista se ha consolidado como una de las grandes promesas del país y ya es considerado parte del presente y futuro del balompié nacional. Su talento y proyección lo convierten en una de las cartas más fuertes de cara al Mundial 2026.

Desde los 16 años, Mora ha brillado tanto en Xolos de Tijuana como en las distintas categorías de la selección mexicana. Su crecimiento ha sido constante y cada vez más seguido por aficionados y especialistas, quienes destacan su enorme nivel.

En la Liga MX, el joven sigue dando de qué hablar. Este miércoles fue protagonista nuevamente durante la goleada 3-0 de Xolos ante Tigres en la ida de los cuartos de final del Torneo Apertura 2025. Su desempeño volvió a demostrar que es un futbolista distinto al resto.

Mora selló la victoria al convertir el tercer gol de su equipo en el Estadio Caliente, cerrando un partido prácticamente perfecto para los dirigidos por Sebastián Abreu. Ahora, el mediocampista se prepara para la vuelta, que se jugará el próximo sábado en el Volcán, con la esperanza de repetir otra actuación decisiva.

El salario de Mora

Según el portal Vox Informa, Gilberto Mora aún percibe un salario modesto debido a su juventud. Su ingreso anual ronda los 2,4 millones de pesos mexicanos, lo que equivale aproximadamente a 10 mil dólares por temporada. A pesar de ser una de las promesas más importantes del país, el mediocampista mantiene un contrato relativamente bajo mientras continúa su desarrollo.

Valor de mercado de Gilberto Mora

Transfermarkt cotizó en 4,5 millones de euros al futbolista mexicano. Sin embargo, Xolos no lo dejaría ir por esa cifra ya que se reveló que pedirían al menos 30 millones de dólares si es que llega una oferta desde el exterior el próximo año.

