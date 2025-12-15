Es tendencia:
logotipo del encabezado
Liga MX

¿Cuántos bicampeones tiene la Liga MX tras el título de Toluca en el Apertura 2025?

Los Diablos Rojos se sumaron al selecto grupo de bicampeones de la Primera División de México en la era de torneos cortos.

Por Agustín Zabaleta

Sigue a Bolavip en Google!
Toluca se sumó al grupo de bicampeones de la Liga MX en la era de torneos cortos
© Getty ImagesToluca se sumó al grupo de bicampeones de la Liga MX en la era de torneos cortos

Por la segunda final de la Liguilla del Apertura 2025 de la Liga MXToluca derrotó 9-8 en los penales a Tigres UANL luego de igualar 2-2 en el global al ganar 2-1 el partido de la Vuelta, y se consagró campeón de la Primera División de México por 12° vez en su historia.

Publicidad

Con este nuevo título, los Diablos Rojos se unieron al selecto grupo de equipos que ganaron dos trofeos seguidos en la era de torneos cortos desde que se juegan desde 1996. Casi 30 años después, el cuadro escarlata se sumó a otros 4 equipos.

El primero en repetir la gloria fue Pumas UNAM luego de quedarse con el Clausura 2004 y el Apertura 2004, cuando venció a Chivas y Rayados respectivamente. El segundo se sumó 10 años después, cuando León conquistó el Apertura 2013 y el Clausura 2014, venciendo a América y Pachuca.

Tweet placeholder
Publicidad

Los otros dos son cercanos en el tiempo. El tercer fue Atlas de México, que rompió una racha de 70 años sin ser campeón con el únicotítulo que tenían y de golpe ganó dos al hilo con el Apertura 2021 y Clausura 2022 contra León y Pachuca.

El último equipo es precisamente América, que ganó los Apertura 2023 y Clausura 2024, pero las Águilas fueron más allá y de momento son el único tricampeón en torneos cortos tras también ganar el Apertura 2024. Tigres UANL, Cruz Azul y Rayados fueron sus víctimas.

La oportunidad histórica de Toluca

¿Cuántos títulos tiene Toluca tras la conquista del Apertura 2025 de la Liga MX?

ver también

¿Cuántos títulos tiene Toluca tras la conquista del Apertura 2025 de la Liga MX?

Precisamente, luego de ganar el Clausura 2025 y Apertura 2025, los Escarlatas van por el tricampeonato y sumarse a los Azulcremas. Para ello, deberá recorrer el largo camino del Clausura 2026 que estará iniciando en enero, donde todos buscarán arrebatarle el cetro de campeón.

Publicidad

En síntesis

  • Con el título del Apertura 2025, Toluca se convirtió en el quinto equipo bicampeón en la era de torneos cortos de la Liga MX (desde 1996).
  • Los otros equipos bicampeones en torneos cortos son: Pumas UNAM (2004), León (2013-2014), Atlas (2021-2022) y América (2023-2024).
  • América es el único tricampeón en la historia de los torneos cortos.
agustín zabaleta
Agustín Zabaleta
Lee también
La advertencia de Álvaro Morales al América tras el bicampeonato de Toluca
Liga MX

La advertencia de Álvaro Morales al América tras el bicampeonato de Toluca

Noticias de la Liga MX, hoy 13 de diciembre: Sergio Canales, Juninho y Obed Vargas
Liga MX

Noticias de la Liga MX, hoy 13 de diciembre: Sergio Canales, Juninho y Obed Vargas

Un equipo de la Liga MX será el primer equipo de futbol en apoyar un Mundial
Mundial 2026

Un equipo de la Liga MX será el primer equipo de futbol en apoyar un Mundial

Valladolid despidió a Almada por negociar con un equipo del Grupo Pachuca
Liga MX

Valladolid despidió a Almada por negociar con un equipo del Grupo Pachuca

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo