¿Cuántos bicampeones tiene la Liga MX tras el título de Toluca en el Apertura 2025?

Por la segunda final de la Liguilla del Apertura 2025 de la Liga MX, Toluca derrotó 9-8 en los penales a Tigres UANL luego de igualar 2-2 en el global al ganar 2-1 el partido de la Vuelta, y se consagró campeón de la Primera División de México por 12° vez en su historia.

Con este nuevo título, los Diablos Rojos se unieron al selecto grupo de equipos que ganaron dos trofeos seguidos en la era de torneos cortos desde que se juegan desde 1996. Casi 30 años después, el cuadro escarlata se sumó a otros 4 equipos.

El primero en repetir la gloria fue Pumas UNAM luego de quedarse con el Clausura 2004 y el Apertura 2004, cuando venció a Chivas y Rayados respectivamente. El segundo se sumó 10 años después, cuando León conquistó el Apertura 2013 y el Clausura 2014, venciendo a América y Pachuca.

Los otros dos son cercanos en el tiempo. El tercer fue Atlas de México, que rompió una racha de 70 años sin ser campeón con el únicotítulo que tenían y de golpe ganó dos al hilo con el Apertura 2021 y Clausura 2022 contra León y Pachuca.

El último equipo es precisamente América, que ganó los Apertura 2023 y Clausura 2024, pero las Águilas fueron más allá y de momento son el único tricampeón en torneos cortos tras también ganar el Apertura 2024. Tigres UANL, Cruz Azul y Rayados fueron sus víctimas.

La oportunidad histórica de Toluca

Precisamente, luego de ganar el Clausura 2025 y Apertura 2025, los Escarlatas van por el tricampeonato y sumarse a los Azulcremas. Para ello, deberá recorrer el largo camino del Clausura 2026 que estará iniciando en enero, donde todos buscarán arrebatarle el cetro de campeón.

