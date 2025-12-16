Luego de que el Club América fue eliminado en los Cuartos de Final del Apertura 2025, el armado para el próximo torneo es algo de suma importancia para la directiva de Santiago Baños, lamentablemente, en los últimos semestres se han concretado la mayoría de sus fichajes ya cuando el torneo está comenzado, lo que ha generado muchos problemas.

Y es que esto se ha dado principalmente porque se filtran los nombres de los posibles fichajes y se encarecen o consiguen ofertas mucho más atractivas de otros clubes, concretando de esa manera los refuerzos y eligiendo así a los elementos que quedan disponibles o que de último momento se les pueden conseguir con sus agencias de confianza.

El fichaje que Toluca le quitaría al América

Tomando esto en cuenta, desde que empezó el mercado de fichajes invernal, se mencionó que el equipo azulcrema estaba interesado en quedarse con Emiliano Gómez, actual futbolista del Puebla. Sin embargo, con el término del torneo y por supuesto del campeonato de Toluca, ahora los Diablos Rojos estarían peleando ese fichaje.

De acuerdo con la información del periodista de ESPN, Rafael Ramos, los bicampeones ya tienen amarrado el fichaje del uruguayo para el Clausura 2026. El delantero de 24 años de edad no iría a Coapa como se esperaba, sino que la directiva de Toluca ya lo habría concretado, aún cuando Santiago Baños lo tenía en la mira.

¿Quién es Emiliano Gómez?

Gómez es un mediapunta de 1.77 de altura el cual tuvo su debut en el Defensor Sporting Club en Uruguay, ha formado parte de su selección y tuvo su primer encuentro el 31 de mayo del 2024. Ha jugado para el Boston River en su país, en el Sassulo de la Serie A, en el Albacete de España y recientemente en La Franja de la Liga MX.

En síntesis

El mercado de fichajes invernal ha dado un giro inesperado. Aunque el América tenía a Emiliano Gómez como uno de sus objetivos prioritarios para reforzar el ataque tras la eliminación en Cuartos de Final, el Toluca se habría adelantado para cerrar su contratación.

