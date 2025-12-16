Este martes el Club León hizo oficial su primer fichaje para el Clausura 2026, si bien hace unos días se confirmó el regreso de Iván Rodríguez después de su préstamo con Necaxa, tomemos en cuenta que no es parte de los refuerzos, sino más bien un retorno a la escuadra de la cual nunca terminó de irse, es por ello que este sería el primero oficial.

El nuevo fichaje de León

En el video que comparte el conjunto esmeralda en sus redes sociales se puede ver cómo se hacen diferentes señales con las manos, dando una muestra de que el elemento que estaba llegando al equipo era un arquero y así fue, ante los rumores de un posible fichaje en la portería se confirmó la llegada de Jordan García para el Clausura 2026.

El guardameta juvenil colombiano llega a reforzar una escuadra que desde el torneo pasado no ha sido del agrado de Ignacio Ambriz, ya que justamente en la portería no había encontrado al elemento indicado para poder conseguir resultados, es por eso que ante su llegada se podrían augurar un par de bajas en la plantilla.

¿Qué bajas podrían tener con el fichaje?

Hasta el momento el conjunto de León contaba con Óscar Jiménez y Alfonso Blanco como los titulares en algunos partidos, sin embargo, no llegaron a convencer a Nachito y aunque aún tienen en la banca a un elemento como Óscar García decidieron ir por un portero más, por lo que ahora serían cuatro los involucrados.

En las decisiones hay mucha probabilidad de que uno de estos tres se despida del equipo, incluso un par, así sólo se quedarían dos peleando por el puesto. Hasta el momento no se han mencionado algunos equipos interesado en Poncho o Jiménez, aunque cabe la posibilidad que en los próximos días se tome una decisión.

El Perfil de Jordan García

Edad: 20 años.

20 años. Procedencia: Llega del Fortaleza CEIF de Colombia, equipo con el que destacó en 2025 alcanzando los cuadrangulares finales.

Llega del de Colombia, equipo con el que destacó en 2025 alcanzando los cuadrangulares finales. Trayectoria Internacional: Es seleccionado Sub-20 de Colombia , con quienes logró el tercer lugar en el pasado Mundial de la categoría disputado en Chile, siendo pieza clave para derrotar a Francia en el partido por el bronce.

Es seleccionado , con quienes logró el en el pasado Mundial de la categoría disputado en Chile, siendo pieza clave para derrotar a Francia en el partido por el bronce. Contrato: Se reporta que firmó hasta diciembre de 2029, con opción a un año adicional.

