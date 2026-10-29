Guillermo Almada revela por qué Gil Mora no fue una prioridad para América ante Xolos: “Nosotros no…”

Trs el empate contra Xolos, Almada dio detalles sobre el plan de juego del América y la incidencia que tuvo la presencia de Gil Mora en él.

El América dejó escapar la oportunidad de amarrar de forma anticipada su boleto directo a la Liguilla este miércoles. En el compromiso pendiente de la Jornada 7 frente a los Xolos de Tijuana sobre la cancha del Estadio Azteca, la escuadra azulcrema tuvo que remar contra corriente para rescatar la igualada 1-1 luego de conceder la anotación inaugural en los primeros compases del cotejo.

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El artillero brasileño Elias Manoel abrió el marcador en favor de los fronterizos apenas al minuto 12, mientras que el conjunto de Coapa, presentando un cuadro con rotaciones alternativas, encontró la paridad definitiva por conducto de Miguel Borja al 19 de acción. Más allá de que el tablero no volvió a moverse en el resto de la noche, uno de los reflectores principales del choque se posó sobre la reaparición oficial de Gilberto Mora.

La joya del futbol mexicano, recién cumplidos los 18 años de edad, volvió a ver minutos con el conjunto dirigido por Sebastián Abreu tras su última aparición registrada el 20 de septiembre frente a Pachuca. La dolencia física sufrida en su concentración con el Tri lo mantuvo marginado por más de un mes de las canchas, reincorporándose finalmente al silbatazo del minuto 57 del complemento, lapso en el que sus intervenciones destacaron más en tareas de repliegue defensivo que en la generación de juego ofensivo.

Almada sobre cómo atendió a Gil Mora

Pese a reconocer la calidad técnica del novel elemento de la Jauría, Guillermo Almada, al ser cuestionado respecto a cómo planificó neutralizar a “Gil” Mora, dejó en claro que su cuerpo técnico no diseñó un marcaje exclusivo ni una estrategia extraordinaria para contener sus aproximaciones en Santa Úrsula.

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“No, nosotros no hacemos marca personal, reconocemos el talento que tiene él y otros jugadores de Tijuana, primero quisimos defender con la pelota, después tener presión, independientemente donde se mueva“, puntualizó el estratega charrúa durante la conferencia de prensa posterior al silbatazo final.

Más adelante, el timonel azulcrema cerró su valoración llenando de elogios las virtudes y el peso futbolístico de Mora, destacando su madurez competitiva sin importar su juventud: “La referencia de un buen jugador como él, es de jerarquía, difícil de marcar, pese a su corta edad, es un gran jugador con grandes condiciones”.

En síntesis

América y Xolos empataron 1-1 con goles de Elias Manoel y Miguel Borja.

empataron 1-1 con goles de Elias Manoel y Miguel Borja. Gilberto Mora ingresó al minuto 57 tras lesionarse en septiembre con la selección.

ingresó al minuto 57 tras lesionarse en septiembre con la selección. Guillermo Almada aseguró que América no usó marca personal contra Gilberto Mora.