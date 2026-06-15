¿Por qué no juega Romelu Lukaku en Bélgica vs. Egipto por el Mundial 2026?

Bélgica se estrena este lunes 15 de junio en el Mundial 2026 frente a Egipto. Se espera que sea un duelo parejo y apasionante contra el equipo de Mohamed Salah. El encuentro comienza a las 13:00hs (CDMX) y se lleva a cabo en el Estadio de Seattle.

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Este será la última Copa del Mundo de la generación dorada de Bélgica conformada por Kevin de Bruyne, Thibaut Courtois y Romelu Lukaku, entre otros. Con respecto al reconocido delantero, el futbolista del Napoli no está presente en la alineación titular.

La temporada de Romelu Lukaku

Romelu Lukaku comienza como suplente en Bélgica ante Egipto debido a que el delantero tuvo una temporada muy difícil debido a varias lesiones. El delantero sufrió a inicios de la campaña una lesión muscular grave en el muslo que lo hizo perderse más de 20 partidos con el Napoli.

Luego el futbolista volvió a las canchas en diciembre, pero Romelu Lukaku se resintió de la lesión y lo dejó afuera del campo hasta fines de enero de este año. La tercera y última molestia la padeció en marzo por una lesión de cadera que lo dejó más de un mes parado.

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Por este motivo es que Romelu Lukaku solo jugó 7 partidos con Napoli en la temporada y pudo convertir nada más que 1 gol. Rudi García, el entrenador de Bélgica, lo considera como suplente actualmente al delantero por su baja forma futbolística y a lo sumo el futbolista irá ganándose la confianza con los minutos.

Romelu Lukaku con Bélgica

Romelu Lukaku jugará su cuarta Copa del Mundo con los Rojos. El delantero convirtió 90 goles en 126 partidos en total con Bélgica y es por lejos el máximo anotador en la historia de su país (el segundo es Kevin de Bruyne con 36 tantos).

En síntesis

Romelu Lukaku iniciará como suplente con Bélgica por su baja forma futbolística.

iniciará como suplente con Bélgica por su baja forma futbolística. El delantero sufrió tres lesiones musculares y de cadera con el Napoli.

y de cadera con el Napoli. Lukaku tiene 90 goles en 126 partidos con Bélgica.