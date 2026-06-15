Bélgica y Egipto se enfrentan este lunes 15 de junio del Mundial 2026. El partido por la primera fecha del Grupo G se lleva a cabo en el Estadio de Seattle y el juego comienza a partir de las 13:00hs (CDMX). Se espera un duelo apasionante e igualado.
Esta será la última Copa del Mundo de la generación dorada de Bélgica con Kevin de Bruyne, Thibaut Courtois y Romelu Lukaku, entre otros, mientras que para Mohamed Salah también será la última participación en un Mundial después de que Egipto no pudo clasificar a Qatar 2022.
Con respecto al segundo juego de este lunes, el choque entre belgas y egipcios no estará disponible a través de televisión abierta debido a la estrategia de derechos de transmisión para el Mundial 2026.
Televisa y TV Azteca solo cuentan con una selección de encuentros para televisión abierta, mientras que la cobertura completa del torneo quedó reservada para el Pase Mundial de ViX Premium. Por ese motivo, Bélgica ante Egipto únicamente podrá verse a través de dicha plataforma de streaming en territorio mexicano.
Dónde ver Bélgica vs. Egipto por país
- México: ViX Premium
- Centroamérica: Tigo Sports y Fox Sports
- Argentina: DSports, Flow, TyC Sports y Paramount+
- Sudamérica: DSports y Paramount+
- España: DAZN, FuboTV y TVE La 1
- Estados Unidos: Fox Sports, Telemundo y FuboTV.
Partidos de hoy en el Mundial 2026: quiénes juegan este lunes 15 de junio y dónde ver en México
En síntesis
- El partido entre Bélgica y Egipto no se transmitirá por televisión abierta.
- La transmisión exclusiva de este encuentro en territorio mexicano será a través de la plataforma de streaming ViX Premium con su Pase Mundial.
- Las cadenas Televisa y TV Azteca solo emitirán una selección limitada de partidos del torneo en señal gratuita.