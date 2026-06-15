El partido que se juega en el Estadio Seattle no se puede ver por televisión abierta, aunque sí existe una opción paga para observarlo.

Bélgica y Egipto se enfrentan este lunes 15 de junio del Mundial 2026. El partido por la primera fecha del Grupo G se lleva a cabo en el Estadio de Seattle y el juego comienza a partir de las 13:00hs (CDMX). Se espera un duelo apasionante e igualado.

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Esta será la última Copa del Mundo de la generación dorada de Bélgica con Kevin de Bruyne, Thibaut Courtois y Romelu Lukaku, entre otros, mientras que para Mohamed Salah también será la última participación en un Mundial después de que Egipto no pudo clasificar a Qatar 2022.

Con respecto al segundo juego de este lunes, el choque entre belgas y egipcios no estará disponible a través de televisión abierta debido a la estrategia de derechos de transmisión para el Mundial 2026.

Televisa y TV Azteca solo cuentan con una selección de encuentros para televisión abierta, mientras que la cobertura completa del torneo quedó reservada para el Pase Mundial de ViX Premium. Por ese motivo, Bélgica ante Egipto únicamente podrá verse a través de dicha plataforma de streaming en territorio mexicano.

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Dónde ver Bélgica vs. Egipto por país

México: ViX Premium

ViX Premium Centroamérica: Tigo Sports y Fox Sports

Tigo Sports y Fox Sports Argentina: DSports, Flow, TyC Sports y Paramount+

DSports, Flow, TyC Sports y Paramount+ Sudamérica: DSports y Paramount+

DSports y Paramount+ España: DAZN, FuboTV y TVE La 1

DAZN, FuboTV y TVE La 1 Estados Unidos: Fox Sports, Telemundo y FuboTV.

En síntesis